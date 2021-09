Volkswagen wstrzymuje produkcję we Wrześni

VW Września wstrzymuje produkcję aut od 6 do 12 września – poinformował koncern. - Znaczny deficyt mocy przerobowych w zakresie produkcji półprzewodników prowadzi do powstania zatorów w dostawach części dla wielu branż na całym świecie. Następstwem tego jest konieczność dostosowania planów produkcyjnych spółki do bieżącej sytuacji. W związku z powyższym we Wrześni przerwa w produkcji samochodów będzie miała miejsce w dniach 6-12 września - wyjaśnia Patrycja Kasprzyk z Volkswagen Poznań, cytowana przez serwis epoznan.pl.

Więcej na WNP.pl