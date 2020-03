W Aqua-Zdrój już nie tylko sport

Aqua Zdrój stawia na dostosowanie obiektu do potrzeb masowych imprez kulturalnych. Prezes obiektu, podczas konferencji prasowej opowiedział o planach inwestycyjnych obiektu - mówi dziennik.walbrzych.pl.

Za zmianami profilowymi wydarzeń organizowanych w Aqua Zdroju pójdą zmiany infrastruktury obiektu. Najważniejszymi i ciągnącymi za sobą największe koszty będą zmiany oświetlenia hali sportowej. Tu zostanie wymienione oświetlenie – istniejące do tej pory metalo-halogenowe lampy zastąpione mają zostać nowoczesnym oświetleniem LED. Koszt inwestycji szacowany jest na około 300 tysięcy złotych. Przewiduje się, że inwestycja zamortyzuje się w niecałe 3 lata. Z prac na hali głównej warto wspomnieć również plany montażu w obecnie istniejących szklanych bandach furtek umożliwiających wejście na trybuny.

Zmiany nastąpią także na basenie. Tu rozbudowana i zmodernizowana zostanie strefa saun – pojawią się nowe urządzenia do schładzania oraz dodatkowe wanny jakuzzi. Trwa także przystosowanie wybudowanej kilka lat temu studni głębinowej, która pozwoli obiektowi uniezależnić się od zewnętrznego dostawcy wody. Tu oszczędności liczone są także w setkach tysięcy złotych.

Kolejne miejsce, gdzie w tym roku rozpoczną się prace to strefa fitness. Tu na niezagospodarowanym do tej pory patio powstanie zadaszona, oszklona strefa crrossfit. W Aqua Zdroju znajdzie się miejsce na automatyczną, bezobsługową ścianę wspinaczkową. Zmienione zostanie także pokrycie podłogi w strefie przeznaczonej do sportów siłowych.

Na zakończenie warto wspomnieć o budowie całkowicie nowego systemu DMS – integrującego działające w obiekcie systemy elektryczne i elektroniczne.