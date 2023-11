W Aquaparku Wrocław przy ul. Borowskiej pojawi się nowa inwestycja w postaci przeszklonego ogrodu zimowego.

Ogród zimowy, który ma się pojawić we wrocławskim Aquaparku jest bardzo popularny w parkach wodnych w Europie.

Inwestycja będzie pomieszczeniem ze szklanymi ścianami oraz sufitem.

Aktualnie trwa procedura przetargowa.

Jak informuje Gazeta Wrocławska, klienci Aquaparku Wrocław będą mogli dzięki nowej inwestycji zrelaksować się podczas zimnych wieczorów leżąc na leżakach i patrząc na wrocławskie niebo. Planowany ogród zimowy będzie bowiem przeszklonym pomieszczeniem. Ze szkła wykonane zostaną zarówno jego ściany, jak i sufit. Materiałem będą grubeklejone warstwowo szyby, których współczynnik przenikania ciepła równa się masywnym ścianom. Zamontowane będzie też ogrzewanie podłogowe na całej 60 metrowej powierzchni.

Teren na budowę ogrodu zimowego został już wydzielony i odgrodzony płotem. Wykonawca nie będzie mógł na teren obiektu wjeżdżać ciężkim sprzętem, co nie zakłóci spokoju gości Aquaparku Wrocław. Aktualnie trwa procedura przetargowa. Do wykonania ogrodu zimowego we wrocławskim aquaparku zgłosiła się tylko jedna firma, z ceną nieco ponad 1,4 mln zł. Miasto Wrocław na ten cel chce przeznaczyć ułamek tej kwoty, czyli 984 tys. zł.

