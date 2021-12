W centrum Łodzi wyrośnie Golden Tower. Jest zgoda dla 72-metrowej wieży Misztala

Zgoda Rady Miejskiej w Łodzi umożliwi łódzkiemu biznesmenowi budowę wieżowca przy samej ulicy Piotrkowskiej. Będzie to pierwszy taki wyjątek w ścisłym centrum miasta.

Jest zgoda na budowę 72-metrowego Golden Tower w Łodzi.

Budynek Golden Tower (czyli Złota Wieża – z uwagi na kolorystykę elewacji), jak ma nazywać się gmach, to projekt łódzkiego studia Design Lab Group.

Kiedy Piotr Misztal kupował od miasta działkę na rogu ul. Piotrkowskiej i trasy WZ, maksymalna dopuszczalna zabudowa mogła mieć w tym miejscu 25 metrów. Podobnie jak sąsiednie kamienice.

Zabytkowy układ ulicy Piotrkowskiej chronił bowiem i plan miejscowy, i zapisy parku kulturowego oraz uznanie jej za Pomnik Historii.

Misztal chciał jednak budować wyżej. Przygotował projekt ponad 70-metrowego budynku i postanowił spróbować zdobyć zgodę na jego realizację w trybie ustawy Lex Developer. To narzędzie, które przy zgodzie Rady Miasta i konserwatora zabytków, jeśli teren jest wpisany do rejestru, otwiera furtkę na realizację inwestycji w formie innej niż przewiduje plan miejscowy.

Łódzki biznesmen zgodę konserwatora dostał już wcześniej. A w środę, 22 grudnia, zdobył też wymaganą liczbę głosów radnych. Wieżowiec może stanąć przy ul. Piotrkowskiej, chociaż wysokie budynki zawsze do tej pory były odsuwane od ulicy, aby na pierwszym planie dominowały kamienice.

Golden Tower zamiast legendarnej sławojki

Budynek Golden Tower będzie mieć wysokość 72 metrów. Większość kondygnacji zajmą wysokiej klasy apartamenty (od 85 do 110 mieszkań). Na parterze zaplanowano lokale dla gastronomii, strefę wejściową oraz wjazd na parking, który będzie znajdował się na wyższych piętrach (do 61 miejsc parkingowych). Na VI piętrze lokatorzy będą mieć do dyspozycji basen i strefę relaksu, a na antresoli także siłownię.

Budowa Golden Tower ma trwać do końca 2023 r. Rozpocznie się wiosną przyszłego roku od prac związanych z przeniesieniem podziemnych sieci biegnących pod działką.