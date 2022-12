We wtorek 20 grudnia przedstawiciel firmy IKEA, Michał Adamski wspólnie z wykonawcą i nowym inwestorem, Dawidem Niedbałą z firmy Grupa DND, CGE, Interim Logistyka Zaopatrzenia, podczas rozmowy w Urzędzie Miasta zaprezentowali swoje plany. W spotkaniu z inwestorami udział wzięli Jakub Banaszek, prezydent Chełma oraz Mariusz Rudzki, dyrektor Centrum Obsługi Inwestora.

Budujący jest fakt, że to właśnie Chełm stał się kolejną lokalizacją do rozwoju działalności wymienionych przedsiębiorstw. Cieszymy się, że doceniona została zarówno atrakcyjna oferta inwestycyjna miasta, jak również profesjonalna obsługa Centrum Obsługi Inwestora. To kolejny, duży inwestor zewnętrzny, który widzi w Chełmie ogromny potencjał - podkreśla Jakub Banaszek.