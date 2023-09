Dawny budynek kina Awangarda na olsztyńskiej starówce przez lata stał opuszczony. Teraz ma tam powstać pochodząca z Torunia naleśnikarnia popularnej sieci Manekin.

Budynek dawnego kina Awangarda w Olszynie położony jest przy ul. Stare Miasto 23.

Przez lata obiekt był pustostanem.

Obecnie trwają tam prace budowlane i ma tam powstać naleśnikarnia Manekin.

Dawne kino Awangarda w Olsztynie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów przy staromiejskim rynku. Było to jedno z najstarszych działających do niedawna kin, nie tylko w Polsce ,ale i na świecie (obok kina Pionier w Szczecinie i Muza w Poznaniu). Założone zostało w 1910 roku pod nazwą Luisen Theater, a od 1911 roku działało w kamienicy przy ul. Stare Miasto 23.

Niestety od wielu lat budynek stał pusty. Jak informuje Wyborcza.pl, obecnie w obiekcie pod adresem ul. Stare Miasto 23 rozpoczęły się prace budowlane. W lutym br. wydano pozwolenie na prace we wnętrzu zabytkowej Awangardy polegające na dostosowaniu go na potrzeby usług gastronomicznych.

W zabytkowym budynku powstaje bowiem popularny w Polsce Manekin, czyli pochodząca z Torunia sieć naleśnikarni, która powoli rozszerzała się na inne lokalizacje: Bydgoszcz, Gdańsk, Łódź, Poznań czy Warszawę. Teraz nadeszła kolej na Olsztyn.







