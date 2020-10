W Grodzisku Mazowieckim powstaje nowoczesna fabryka Danfoss

Danfoss Poland rozbudowuje swoją fabrykę w Grodzisku Mazowieckim, w której do końca 2021 r. zatrudni dodatkowo ponad 400 osób. Symboliczną łopatę wbił autonomiczny pojazd Danfoss DAVIS (Danfoss Autonomous Vehicle Integration System).

- Nowo budowana hala będzie jednym z najnowocześniejszych parków technologicznych w okolicy, a zastosowane w niej technologie będą wysoce energooszczędne. Wytwarzane w niej produkty przyczynią się do dbałości o środowisko – oszczędności zasobów, wody i energii oraz ograniczenia strat żywności. To kolejna nasza inwestycja, która realizuje ambitne cele firmy – neutralność klimatyczną do 2030 roku - mówi Adam Jędrzejczak, prezes zarządu Danfoss Poland.

W rozbudowywanej części fabryki produkowane będą m.in. zawory elektromagnetyczne do różnych zastosowań w instalacjach wody bieżącej: między innymi jako elementy systemów przeciwzalaniowych, jako zawory ograniczające zbędne straty wody w budynkach itp. Tego typu zawory mogą być stosowane wszędzie, gdzie istnieje instalacja wody bieżącej, a właścicielowi i użytkownikowi zależy na ograniczeniu zbędnych strat i związanych z tym kosztów, a także na zabezpieczeniu się przez zalaniem. Zawory takie już stosujemy, a będziemy to robić coraz częściej, w szkołach, szpitalach, hotelach, biurowcach, budynkach i domach mieszkalnych, domach letniskowych.

Danfoss będzie produkował w Grodzisku Mazowieckim również całą gamę rozwiązań zwiększających efektywność systemów chłodniczych w przemyśle spożywczym.

Technologie zastosowane w nowo budowanej fabryce istotnie zmniejszą wpływ eksploatacji budynku na środowisko, a także zapewnią wysoki komfort pracy zatrudnionym osobom. Zastosowany zostanie m.in. system odzysku ciepła z agregatów wody lodowej oraz ze sprężarek powietrza, aby w efektywny i czysty sposób przygotować ciepłą wodę użytkową, a także ogrzać hale i biura. Jeśli ciepło odzyskane z kompresorów i systemu chłodzenia będzie niewystarczające, pierwszym głównym źródłem ciepła będą pompy ciepła powietrze-woda. Jako rezerwę dla wszystkich innych źródeł ciepła, na okres szczytowego zapotrzebowania na ciepło, przewidziane są dwa kotły gazowe kondensacyjne o mocy 600kW każdy. Zatosowana zostanie również wentylacja z rekuperacją. Aby ograniczyć straty ciepła budynek zostanie wybudowany z zachowaniem parametrów przewyższających wymagania WT2021. Całość kontrolowana będzie przez zaawansowany system zarządzania budynkiem BMS. W projekcie przewidziano również dalszy rozwój inwestycji – na parkingu infrastrukturę niezbędną do przyszłej instalacji ładowarek do samochodów elektrycznych, a na dachu możliwość montażu paneli fotowoltaicznych.

Za projekt i budowę parku technologicznego dla Danfoss Poland w Grodzisku Mazowieckim odpowiada Panattoni, lider rynku powierzchni przemysłowych w Europie. Zakończenie inwestycji zaplanowano na listopad 2021 roku.