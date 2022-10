W jakie nieruchomości warto inwestować w woj. pomorskim? Jakie są ceny i czy można liczyć na okazje? Sprawdziliśmy oferty na Propertystock.pl.

Gdańsk: Działka inwestycyjna przy lotnisku na sprzedaż

Na sprzedaż teren inwestycyjny o powierzchni 9782 m2, położony na jednej z gdańskich dzielnic, Rębiechowo, przy starym śladzie ulicy Słowackiejgo. Działka sąsiaduje z gdańskim lotniskiem im. Lecha Wałęsy. Świetna komunikacja, doskonały dojazd z całego Trójmiasta poprzez bardzo blisko biegnącą obwodnicę oraz kolej metropolitarną PKM.

Brak MPZP. W drodze przy granicy działki media takie jak prąd, woda, gaz. Teren płaski o zbliżonym kształcie do prostokąta.

Warunki sprzedaży:

Cena: 5 840 000 zł

Powierzchnia: 9 782 m2

Lokal z umową najmu centrum Gdyni

Oferta sprzedaży wynajętego lokalu handlowego o powierzchni 283 m2, w centrum Gdyni. Pomieszczenie znajduje się na parterze budynku, posiada witrynę oraz wejście bezpośrednio z ulicy. Lokal mieści się widocznej lokalizacji, w nowej, prestiżowej Inwestycji Invest Komfortu SILVA, w kompleksie apartamentowców z częścią usługowo-handlową.

Lokal sprzedawany z funkcjonującą 7-letnią umową najmu - stabilny i wiarygodny Najemca. Do lokalu przynależy komórka lokatorska oraz dwa miejsca postojowe w hali garażowej.

Pod budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Warunki sprzedaży

Cena: 3 500 000 zł

Powierzchnia: 283.43 m2

Sopot: Teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność

Gminy Miasta Sopotu położona przy ul. Okrężnej. Nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 08.M - teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych (do 50% pow. użytkowej budynku).

Na terenie obowiązuje zakaz przekształcania istniejącej zabudowy w zabudowę wielorodzinną oraz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych. Dopuszczalny procent terenu przeznaczonego pod zabudowę to 20% oraz minimalna powierzchnia biologicznie czynna to 60%. Na terenie obowiązuje ochrona drzew ozdobnych.

Warunki sprzedaży

Cena: 3 000 000 zł

Powierzchnia: 655 m2

Gdańsk Brzeźno: Hotel 50 metrów od plaży

Na sprzedaż nieruchomość zlokalizowana w przepięknej nadmorskiej dzielnicy Brzeźno, położonej w północnej części miasta Gdańska. Sąsiedztwo nadmorskiej promenady, liczne tereny zielone oraz piękne morze w odległości 70 m sprawiają że jest to wyjątkowa nieruchomość.

Hotel wybudowany w 2012 roku, składa się z 15 pokoi i 2 apartamentów z aneksem kuchennym wykończonych w wysokim standardzie. Z apartamentów mieszczących się na wyższych piętrach roztacza się widok na morze.

Warunki sprzedaży

Cena: 6 980 000 zł

Powierzchnia: 385 m2

Człuchów: Wielofunkcyjny obiekt mieszkalno-handlowo-usługowy

Na sprzedaż nieruchomość pod funkcję mieszkalno-handlowo-usługową. Obiekt jest budynkiem o 3 kondygnacjach naziemnych (parter, piętro i poddasze) i jest częściowo podpiwniczony. Został zbudowany w latach 50-60-tych, natomiast ostatnio został wyremontowany.

Możliwe jest zaadaptowanie budynku do prowadzenia wielu rodzajów działalności (także mieszanej ze względu na dwa niezależne wejścia z zewnątrz): restauracja/kawiarnia ze stolikami na świeżym powietrzu, kryta bawialnia dla dzieci z salą zabaw i kinderbalami, dyskoteka, siłownia, fitness club, miejsce do prowadzenia warsztatów tanecznych, prywatna klinika lekarska, kompleksowe centrum medyczne, dom spokojnej starości, przestrzenie biurowe, zakwaterowanie.

Warunki sprzedaży

Cena: 3 299 400 zł

Powierzchnia: 564 m2

Gdańsk: Atrakcyjna działka pod budownictwo mieszkaniowe

Do sprzedania teren pod budownictwo mieszkaniowe w Oliwie. Na nieruchomość składają się: dwie działki o łącznej powierzchni 3 881 m.kw., teren zróżnicowany, w części zachodniej teren spadzisty z zielenią do zachowania. Budynek - zabytkowy dom mieszkalny z 1928 roku o powierzchni około 300 metrów kwadratowych - wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Dom jest niezamieszkały.

Warunki sprzedaży:

Cena: 3 700 000 zł

Powierzchnia: 3 881 m2

Pomorskie: Ośrodek wypoczynkowo-jeździecki



Do sprzedania ośrodek jeździecki położony w miejscowości Tokarskie Pnie, gmina Czeczewo. Ośrodek został wybudowany z dużym rozmachem w roku 2009, zadbany, w pełni wyposażony i cały czas działający.

Cały ośrodek obejmuje obszar ponad 6 hektarów. Na terenie posadowione są następujące obiekty:

- budynek mieszkalno-administracyjny

- budynek krytej ujeżdżalni koni o wielkości około 1200 m2.

- dwie stajnie na łącznie 41 koni z myjką wewnętrzną i solarium dla koni.

- plac o pow. 500m2 z drenażem i profesjonalnym podłożem,

- ekologiczna oczyszczalnia ścieków,

- ponad 4 hektary łąk,

- utwardzenie terenu i parking na 30 aut.

Warunki najmu:

Cena: 13 800 000 zł

Powierzchnia: 60 000 m2

Hala magazynowa z budynkiem biurowym

Na sprzedaż hala namiotowa o pow. 750 m2, budynek biurowy o pow. 180 m2 oraz budynek socjalny bezpośrednio przy hali magazynowej. Nieruchomości są położone na 7 działkach o łącznej pow. 5 267 m2. Cały teren przygotowany pod dalszą inwestycję.

Nieruchomość położona jest przy ul. Radosnej prostopadłej do ul. Kartuskiej łączącej Żukowo z Borkowem. Lokalizacja idealna pod działalność magazynową oraz handlowo usługową. W najbliższym sąsiedztwie pełna infrastruktura handlowo-usługowa, sklepy, poczta, przychodnia, siłownia, restauracje, żłobki, przedszkola i szkoły.

Warunki najmu:

Cena: 3 500 000 zł

Powierzchnia: 750 m2

Gdańsk: Całoroczny pensjonat

Na sprzedaż całoroczny pensjonat działający w trybie hotelowym z wysokim obłożeniem.

3-kondygnacyjny budynek o całkowitej powierzchni około 600 m2, w bardzo dobrym stanie, wybudowany w 2009 r.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat nieruchomość była systematycznie modernizowana, co w znacznym stopniu podniosło standard obiektu. W tym roku gruntownie wyremontowana została jadalnia oraz kuchnia, która spełnia wymagania Sanepidu w gastronomii (system HACCP).

Pensjonat składa się z komfortowo wyposażonych pokoi 1, 2, 3 i 4 osobowych oraz z 4 pokojowego apartamentu o powierzchni ok. 65 m2 (typu studio). Apartament ten posiada niezależne wejście, kameralny taras i pomieści 8 gości.

Warunki sprzedaży:

Cena: 5 200 000 zł

Powierzchnia: 600 m2

Działki budowlane pod zabudowę mieszkaniowo-usługową



Do sprzedania 4 sąsiadujące ze sobą działki budowlane o łącznej powierzchni 3205 m2 (każda z działek ma ok. 800m2). Działki położone są 2 km od morza w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry. Teren płaski, w kształcie prostokąta o wymiarach 39 x 85m w bardzo ładnym otoczeniu, w bezpośrednim sąsiedztwie nadmorskiego lasu, w zielonej, ekologicznie czystej okolicy.

Teren znajduje się między ulicą Akacjową i Bukową (boczne od ul. Sosnowej), czyli w najpiękniejszym zakątku tej nadmorskiej miejscowości.

Wszystkie działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (usługi nieuciążliwe) z wydanymi warunkami zabudowy.

Warunki sprzedaży:

Cena: 1 118 600 zł

Powierzchnia: 3 205 m2

