W Jawczycach powstanie centrum danych DATA4 za miliard złotych

Docelowo na działce o powierzchni 4 ha zbudowane zostaną trzy budynki o łącznej powierzchni netto 15 tys. mkw. i przydziale mocy na poziomie 50 MW.

Realizacja pierwszego etapu budowy przewidziana została na I kwartał 2023 roku.

Budowa nowego kampusu w Warszawie umożliwi DATA4 zarówno ukierunkowanie się na polski rynek hostingu oraz kolokacji, jak i wspieranie rozwoju klientów będących dostawcami usług w chmurze w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pierwszy etap inwestycji obejmować będzie budowę centrum przetwarzania danych o powierzchni brutto 7,2 tys. mkw. (2,2 tys. mkw. powierzchni netto pod urządzenia IT) i przydziale mocy 8 MW. Firma planuje podpisać umowy z dostawcami energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych lub pozyskać certyfikaty potwierdzające pochodzenie energii z OZE. Dodatkowo zastosowane zostanie chłodzenie ze środowiska zewnętrznego, co przyczyni się do poprawy efektywności zużycia energii. Docelowo na kampusie powstaną 3 budynki o łącznej powierzchni netto 15 tys. mkw. Wraz z budową nowego centrum danych w Polsce DATA4 połączy je światłowodowymi łączami telekomunikacyjnymi z sieciami dostępnymi w Warszawie i w Europie, w tym z pozostałymi kampusami z Grupy DATA4, gwarantując tym samym możliwość dalszego rozwoju aktualnym klientom i przyczyniając się swobodnego przepływu danych.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– DATA4 to niezawodny partner w obszarze centrów przetwarzania danych, który oferuje klientom inteligentne i skalowalne rozwiązania. Nasza sieć doskonale skomunikowanych, odpornych na czynniki zewnętrzne i zrównoważonych środowiskowo centrów przetwarzania danych stanowi fundament cyfrowego rozwoju klientów w Europie – powiedział Olivier Micheli, prezes i dyrektor generalny DATA4 Group. – Polska, a w szczególności aglomeracja warszawska, dysponuje ogromnym potencjałem rozwoju cyfrowego i stanowi strategiczny węzeł dla połączeń między Europą Zachodnią, Wschodnią oraz Skandynawią. Obecność naszej firmy na polskim rynku to kolejny etap rozwoju, który umożliwi nam zapewnienie klientom innowacyjnej i zrównoważonej środowiskowo infrastruktury cyfrowej, spełniającej potrzeby w zakresie nowoczesnego hostingu i połączeń – dodał Olivier Micheli.