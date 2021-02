W Katowicach idzie nowe. Powstanie Hub Gamingowo-Technologiczny

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 24 lut 2021 08:27

Powierzchnia terenów objętych pracami planistycznymi w Katowicach, to prawie 60 proc. obszaru miasta i powinny one zostać uchwalone w najbliższych czterech latach, a pokrycie miasta planami w całości jest realne w perspektywie ośmiu lat – zadeklarował Prezydent, Marcin Krupa podczas spotkania z cyklu „W 8 pytań dookoła miasta” organizowanego przez Urban Land Institute Poland (ULI). Miasto potwierdziło, że jedna z kluczowych inwestycji jaka będzie realizowana w najbliższym czasie to budowa Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego na terenach po likwidowanej kopalni KWK Wieczorek, a w projekt będzie zaangażowany sektor prywatny z obszaru gamingu, e-sportu i nowych technologii.