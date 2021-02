W Katowickiej SSE rośnie produkcja

– Nasz inwestor, międzynarodowy producent kawy, Instanta rozwija skrzydła z KSSE. Przedsiębiorca działa już w Żorach, a teraz w drodze przetargu na sprzedaż działki, firma kupuje teren o powierzchni blisko 5,5 ha pod budowę nowego zakładu na terenie KSSE w Dąbrowie Górniczej w Tucznawie. Wartość inwestycji to 55 mln zł – informuje dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Instanta planuje zwiększyć produkcję kawy na Śląsku i uruchomić działalność w nowej lokalizacji do końca 2023 r. – Dzięki tej inwestycji wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników w regionie – dodaje szef KSSE.

– Instanta to pierwszy inwestor z branży spożywczej, który zbuduje swój zakład na terenie KSSE w Tucznawie. To najlepszy dowód na to, że zespół współpracujący z inwestorami oraz tereny inwestycyjne w Tucznawie są gotowe na każde wyzwanie, bez względu na branżę – mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Firma Instanta powstała w 2001 roku i dynamicznie się rozwija utrzymując pozycję lidera rynku w Polsce. Instanta specjalizuje się w produkcji kawy pod markami swoich klientów. Dostarcza produkty do dużych sieci handlowych, ich odbiorcami są głównie importerzy, dystrybutorzy oraz firmy cateringowe z całego świata.

– Kawa jest tym, czym żyjemy, fascynuje nas, a naszym priorytetem jest utrzymanie najwyższych standardów jakości produkcji. Nowa inwestycja pozwoli nam jeszcze bardziej wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oraz na zdobywanie przewagi konkurencyjnej na nowych rynkach – podkreśla Miron Teda, dyrektor techniczny Instanta. – Dzięki współpracy z KSSE realizacja inwestycji jest możliwa na atrakcyjnych warunkach – dodaje.

W ramach nowej inwestycji na terenie KSSE w Tucznawie, firma zainwestuje 55 mln zł

w budowę zakładu produkującego kawę, który będzie miejscem pracy dla 50 pracowników. – Jesteśmy pasjonatami tego, co robimy na każdym etapie procesu. Ciągle się rozwijamy, dążąc do realizacji własnych marzeń i celów. Posiadamy zespół doświadczonych i zaangażowanych pracowników, specjalistów w branży kawowej. Jesteśmy zgranym i skutecznym zespołem, nastawionym na podejmowanie nowych wyzwań – zaznacza dyrektor Miron Teda.