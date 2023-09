W Kielcach przy ul. Zbożowej powstaną dwa drapacze chmur. Rada miasta wyraziła zgodę na lokalizację inwestycji.

Przy ul. Zbożowej w Kielcach powstaną dwie ponad 20-kondygnacyjne budynki mieszkalne.

Rada miasta wyraziła zgodę na realizację przez spółkę Becher Zbożowa inwestycji w trybie ustawy lex deweloper.

W ramach przedsięwzięcia powstaną jednak jedynie lokale mieszkalne.

Jak informuje Wyborcza.pl, wniosek o zgodę na budowę w trybie specustawy mieszkaniowej złożył pełnomocnik kieleckiej spółki Becher Zbożowa. Autorem projektu jest kielecka pracownia Detan.

Inwestycja dotyczy 21-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego. Mają to być dwie wieże połączone parkingiem w podziemiach i na parterze, gdzie też powstaną mieszkania. W budynku nie przewidziano funkcji usługowej. Inwestor planuje, że w sumie będzie tam do 170 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej do 9 tys. mkw. i 189 miejsc ,w tym 40 naziemnych, 147 w garażu ulokowanych na 19 przesuwanych platformach i na parkingu na parterze. Ponadto przewidziano 95 miejsc postojowych dla rowerów.

To ma być najwyższy budynek mieszkalny w Kielcach.



Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl