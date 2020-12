W Krakowie powstaje centrum technologiczne NashTech

NashTech wchodzi w skład Harvey Nash Group. Firma specjalizuje się w dziedzinie nowoczesnych technologii i dostarcza zaawansowane rozwiązania biznesowe dla firm.

– Harvey Nash Group jest globalnym dostawcą profesjonalnych usług technologicznych w trzech kluczowych obszarach: rekrutacje technologiczne, rozwiązania technologiczne oraz executive search. Firma Harvey Nash Technology, polska spółka z Grupy Harvey Nash specjalizująca się w rekrutacji oraz kontraktingu IT, jest obecna na rynku od 2013 roku. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać NashTech w tworzeniu centrum dostarczania usług w Krakowie. Mamy pewność, że jego powstanie przyniesie istotne korzyści zarówno obecnym, jak i przyszłym klientom firmy – mówi Damian Uzarek, dyrektor polskiego oddziału Harvey Nash.

NashTech, posiadający siedem biur na świecie, dysponuje dwoma centrami usług biznesowych znajdującymi się w Wietnamie. Polska będzie trzecią lokalizacją.



– Jednym z zauważalnych w ostatnich miesiącach trendów jest tzw. nearshoring procesów biznesowych. Firmy rezygnują z outsourcingu tych najbardziej zaawansowanych i kluczowych dla stabilności biznesu funkcji do krajów azjatyckich, na rzecz lokowania ich w stabilniejszych regionach. W coraz większym stopniu Polska staje się krajem docelowym dla takich inwestycji, przyciągając inwestorów wysoko wykwalifikowanymi pracownikami, ich kreatywnością i efektywnością. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w ulokowaniu inwestycji NashTech w Polsce – mówi Jan Kamoji-Czapiński, dyrektor Centrum Inwestycji PAIH.



Innowacyjność w cenie



Oddział w Krakowie skupi się na robotyzacji i automatyzacji procesów biznesowych klientów firmy. Docelowo, centrum w Małopolsce zatrudniać ma kilkadziesiąt osób. Według NashTech, inwestycja w Polsce pozwoli im zainteresować swoimi usługami więcej europejskich klientów.



– Zweryfikowaliśmy potencjalne lokalizacje i Polska okazała się wyraźnym liderem. Kraków jest sprawdzonym miejscem na tego typu inwestycje, dysponuje wyspecjalizowaną kadrą, i co równie ważne, gwarantuje wysoką jakość życia dla naszych pracowników. Cieszymy się, że nowe centrum będzie zlokalizowane właśnie tu – mówi Phill Went, Delivery Director w NashTech.



Osoby zatrudnione w Krakowie początkowo będą pracowały zdalnie, ale w planach jest otwarcie osobnego biura. Rekrutację ma wspierać siostrzana organizacja firmy – Harvey Nash, mająca już swoją siedzibę w Polsce.



– Ta inwestycja to ważny moment dla NashTech. Nasza działalność polega na dostarczaniu klientom najlepszej jakości rozwiązań technologicznych, wspierających ich biznesy. Obecność w Polsce umożliwi firmie jeszcze skuteczniejsze działanie – przekonuje Nick Lonsdale, CEO w NashTech.



Kierunek Polska



Projekty informatyczne NashTech realizowane są na całym świecie. Dzięki wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, po Wietnamie kolejnym strategicznych ośrodkiem firmy będzie Polska. Nowe centrum technologiczne jest dowodem na to, że koronawirus nie zatrzymał inwestycji, a zjawisko nearshoringu nawet najbardziej zaawansowanych procesów biznesowych staje się globalnym trendem. Inwestorzy potencjał widzą właśnie w Polsce.