Electrum buduje dla Grupy Lewandpol pierwszą w Polsce elektrownię hybrydową typu słońce-wiatr. Oprócz farmy fotowoltaicznej i wiatrowej inwestycja docelowo obejmie także magazyn energii.

Hybrydowa elektrownia solarno-wiatrowa o ogólnej mocy przyłączeniowej 205 MW należąca do Grupy Lewandpol to najnowszy projekt realizowany przez polską grupę inżynieryjno-technologiczną Electrum.

Wynagrodzenie z tytułu prac realizowanych przez Electrum wyniesie ok. 500 mln zł.

Prace są prowadzone na terenie pokopalnianym w gminie Kleczew w województwie wielkopolskim.

Zakres zadań, za które odpowiedzialna będzie pochodząca z Białegostoku grupa Electrum, obejmuje prace projektowe, budowlane, instalację i montaż systemów. W realizację farmy Kleczew Solar & Wind zaangażowane są trzy spółki grupy: Electrum Concreo, Electrum Solutions oraz Electrum Ventures. Kluczowymi dostawcami będą Jinko Solar, Huawei, Budmat oraz Tele-Fonika Kable. Ten niezwykły projekt został przygotowany przez spółkę E&G z Grupy Lewandpol jako inwestora oraz Ergy jako asset managera.

To dla nas strategiczny projekt i krok w kierunku dekarbonizacji polskiej gospodarki. Wraz z zespołem Ergy zwracaliśmy szczególną uwagę na wybór najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz udział doświadczonych polskich przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Electrum jako generalnym wykonawcą oraz zaangażowanie Jinko Solar, Huawei, Budmat i Tele-Fonika Kable jako istotnych dostawców – powiedział Andrzej Lewandowski, Prezes Zarządu Lewandpol Holding.

Realizacja tak dużego i innowacyjnego projektu wymaga współpracy wszystkich interesariuszy – banków, niezależnych doradców, wykonawców, dostawców technologii, administracji publicznej i właścicieli gruntów. Jako podmiot zarządzający inwestycją Kleczew Solar & Wind, mamy przyjemność współpracować ze wszystkimi interesariuszami i dbać o możliwie efektywną realizację projektu – zauważa Marcin Kuprel, Prezes Zarządu Ergy.

Realizacja tak złożonego projektu przez generalnego wykonawcę zapewnia inwestorowi szereg korzyści. Nie ma on bowiem do czynienia z rozdrobnieniem powierzonych zadań na poszczególnych etapach inwestycji na mniejszych podwykonawców. Wszelkie uwagi kieruje do jednego podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za harmonogram i jakość prac określonych w umowie GW.

- Jesteśmy pierwszym polskim wykonawcą tego typu hybrydowej elektrowni OZE. Projekt wpisuje się w naszą filozofię przecierania szlaków oraz dostarczania rozwiązań, które mogą zrewolucjonizować zielony system energetyczny i przyśpieszyć transformację energetyczną – mówi Tomasz Taff, Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Electrum Concreo. – Nowa instalacja umożliwi dywersyfikację źródeł energii poprzez uzupełnienie energii solarnej energią wiatrową i odwrotnie – w zależności od lokalnych warunków pogodowych – podsumowuje Tomasz Taff.

To duża realizacja – nie tylko dla nas jako grupy, ale także jedna z największych tego typu w Polsce. W projekcie chcemy zastosować nasze unikalne rozwiązanie, jakim jest system regulacji mocy czynnej i biernej współpracujący z różnymi typami jednostek wytwórczych – regulator Renedium. Ułatwi on kontrolę produkcji energii w jednym miejscu, niezależnie od typu źródeł, mocy, lokalizacji i stopnia złożoności, co przy elektrowniach hybrydowych ma niebagatelne znaczenie – ocenia Kamil Kozicki, Project Manager z Electrum Concreo.

W pierwszym etapie inwestycji elektrownia fotowoltaiczna będzie wyposażona w 710 falowników łańcuchowych Huawei, 23 stacje transformatorowe Huawei oraz ponad 345 000 modułów fotowoltaicznych n-type dostarczonych przez Jinko Solar. W projekcie zastosowano m.in. system regulacji mocy czynnej i biernej, a także falowniki Huawei umożliwiające inteligentne zarządzanie elektrownią fotowoltaiczną poprzez zbieranie i analizę danych z każdego łańcucha.

Równolegle do budowy farmy fotowoltaicznej zaplanowane jest jeszcze dodanie turbin wiatrowych, a w przyszłości – bateryjnego magazynu energii elektrycznej. Ponadto, Grupa Electrum buduje GPO Sławoszewek oraz ponad 7-kilometrową linię wysokiego napięcia łączącą instalację z GPZ Pątnów.

Zakończenie pierwszego etapu inwestycji, czyli budowa farmy solarnej, zaplanowane jest w II połowie 2023 roku. Z kolei farma wiatrowa ma powstać w 2024 roku. Budowa magazynu energii planowana jest na dalszym etapie projektu.

