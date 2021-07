W Porcie Lotniczym Rzeszów - Jesionka będą serwisowane największe samoloty z całego świata. Nowa inwestycja na starcie

W pierwszej fazie budowy powstanie hangar, w którym zatrudnienie znajdzie ok. 400 osób.

W obiekcie będą serwisowane największe statki powietrzne z całego świata.

Bezpieczeństwo jest priorytetem w ruchu lotniczym.

Obiekt przeznaczony będzie do obsługi technicznej samolotów wąskokadłubowych i wszystkich dwusilnikowych samolotów szerokokadłubowych, w tym największej tego typu maszyny, czyli Boeinga 777X w wersji 10. W zależności od konfiguracji, pojemność samolotów, które będą obsługiwane w hangarach LOTAMS liczy od 200 do nawet 550 pasażerów. Gabaryty tych statków powietrznych sprawiają, że wymagają one specjalnych przestrzeni do serwisowania.

Taka przestrzeń powstanie w Porcie Lotniczym Rzeszów - Jasionka (start prac datowany jest na pierwszy kwartał 2022 r.) i będzie to najnowocześniejsza w naszej części Europy baza techniczna zdolna do kompleksowej obsługi samolotów o kodach C, D, E. Ponieważ bezpieczeństwo w ruchu powietrznym jest priorytetem dla LOTAMS, pierwsze samoloty trafią do ultranowoczesnego serwisu już w połowie 2023 r. Tymczasem trwają prace przygotowawcze, w skład których wchodzi m.in. szkolenie przyszłych kadr oraz współpraca ze szkołami technicznymi, między innymi z Podkarpacia.