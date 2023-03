W 2023 roku zwiększy się dostępność nowoczesnych powierzchni biurowych w centrum Rybnika. Na potencjalnych najemców czekają nowe oraz wyremontowane obiekty w atrakcyjnych lokalizacjach.

Właściciel K1 Business Center, firma Omnitech sp. z o.o., bazując na dużym zainteresowaniu powierzchniami biurowymi w Rybniku – co odzwierciedlało się w 100 proc. komercjalizacji pierwszego biurowca – w roku 2021 podjęła decyzję o zakupie kolejnej nieruchomości i rozbudowie kompleksu. Nieruchomość ta znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego biurowca, co pozwoliło na połączenie obu budynków szklanym łącznikiem. Nowa inwestycja to nowoczesny biurowiec o powierzchni ponad 1300 mkw., rozmieszczonej na trzech poziomach. Inwestor dla najemców przewidział płatny parking podziemny, który uzupełni dostępność miejsc parkingowych zlokalizowanych wokół biurowców. Inwestycja zakończy się na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku.

Ul. 3 Maja 23 w Rybniku. Fot. Mat. pras.



W niedalekiej odległości, przy ul. 3 Maja 23 powstaje atrakcyjny budynek biurowy CARBON, który według projektantów czerpie doświadczenie z najlepszych europejskich przykładów budynków mix-use, łączy w sobie wszelkie zalety reprezentacyjnej lokalizacji, nowoczesnej architektury, a także niskich kosztów środowiskowych i utrzymania. Powierzchnie użytkowe każdej z czterech kondygnacji wynoszą po 200 mkw. Inwestor zamierza oddać przyszłym najemcom możliwość dostosowania metrażu do własnych potrzeb. Każde z pięter dostępne jest z panoramicznej, przeszklonej windy, zaś na samej górze zaprojektowano przestronny taras z dachem zielonym, z którego roztaczać się będzie widok na okoliczne parki. Zakończenie budowy jest planowane na połowę 2023 roku.

Z kolei na początku roku zakończony został remont kamienicy przy rybnickim rynku (ul. Rynkowa 1). Na parterze inwestor zachował funkcję usługowo-handlową budynku, natomiast na drugim i trzecim piętrze wyremontował i przygotował ofertę wynajmu 270 mkw. powierzchni, która zostanie dostosowana do potrzeb konkretnych najemców.

Aglomeracja rybnicka, zamieszkiwana przez ponad pół miliona mieszkańców, znajduje się w pierwszej dziesiątce największych aglomeracji miejskich w Polsce. Od wielu lat rozwijają się tu firmy, które potrzebują atrakcyjnej i nowoczesnej powierzchni biurowej. Dlatego cieszę się, że w tym roku jej dostępność w Rybniku znacznie się zwiększy i liczę, że inwestorzy szybko znajdą najemców – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

K1. Fot. M. Koczy.

Warto dodać, że przy ul. Gen. Józefa Hallera, Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o.o. w Rybniku realizuje inwestycję, której elementem jest również modernizacja dwóch zabytkowych budynków z cegły. Prowadzona gruntowna przebudowa porynezwoli na oddanie do użytku atrakcyjnej powierzchni biurowej na przełomie 2023 i 2024 roku.

