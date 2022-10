Na portalu Propertystock.pl został wystawiony na sprzedaż Średniowieczny Zamek Krzyżacki, położony w jednym z najpiękniejszych regionów Polski – Mazurach, w sąsiedztwie wielu atrakcji turystycznych. Cena to 8 mln zł.

Nieruchomość usytuowana jest w Barcianach, dużej mazurskiej wsi położonej 18 km na północ od Kętrzyna i zaledwie 8 km na południe od granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Powiat kętrzyński, dzięki swojemu wyjątkowemu położeniu w regionie Wielkich Jezior Mazurskich, jest doskonałym miejscem do rozwoju inwestycji krajowych i zagranicznych, w tym turystycznych i usługowych.

Obiekt ma nieregularny kształt, dogodny pod zabudowę inwestycyjną i jest nieznacznie zdywersyfikowany pod względem ukształtowania terenu. Dojazd do nieruchomości jest bardzo dobry, w tym bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu nie występują źródła zanieczyszczeń lub innych uciążliwości, które mogłyby mieć istotny wpływ na warunki życia ludzi i degradację środowiska.

Przedmiotowa nieruchomość to idealne miejsce dla projektów inwestycyjnych następujących typów: hotel, miejsce organizacji konferencji i wydarzeń kulturalnych, czy miejsce do uprawiania sportu i rekreacji (możliwość odtworzenia jeziora wokół Zamku wraz z plażą i wykorzystania go jako odnawialnego źródła energii przy pomocy środków unijnych).

Warunki sprzedaży:

Cena: 8 000 000 zł

Powierzchnia: 12 835 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Warmińsko-mazurskie: Średniowieczny Zamek Krzyżacki szuka nabywcy

