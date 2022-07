Do wynajęcia powierzchnia biurowa 570 m2 w biurowcu klasy A+ zlokalizowana w nowym centrum biznesowym Warszawy, w pobliżu Ronda Daszyńskiego - czytamy na PropertyStock.

Biuro składa się z 12 pokoi, kuchni, serwerowni (łazienki i WC w części wspólnej). Ściany zewnętrzne budynku są całkowicie przeszklone (okna uchylne średnio co 2,7m). Wysokość pomieszczeń w świetle: 2,76m. Budynek wyposażony jest w 4 szybkobieżne windy, ochronę 24/7, oraz monitoring.

Obiekt posiada dobry dostęp do komunikacji podmiejskiej: tramwaj, autobus, metro. Do budynku przynależą miejsca parkingowe (do 8 miejsc) płatne dodatkowo 150EUR/miejsce.

Warunki najmu:

Czynsz: 28 500 zł

Powierzchnia: 570 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Warszawa: Biuro 570 mkw., blisko Ronda Daszyńskiego szuka najemcy