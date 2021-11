Warszawa: gotowiec inwestycyjny na Bemowie na sprzedaż

Na sprzedaż trzy w pełni wykończone i wynajęte segmenty mieszkalne na nowym osiedlu na warszawskim Bemowie. Bardzo dobra komunikacja do Centrum oraz na Bielany, Włochy, Ochotę. Cena za 1 segment to 2 400 000 zł.

Każdy segment o pow. ok 140m2 składa się z pięciu w pełni wyposażonych i wynajętych mieszkań:

Parter - mieszkanie z wyjściem na taras i ogrodem o pow. ok. 31m2 składa się z salonu z kuchnią, sypialni i łazienki.

I piętro - 2 mieszkania po ok. 21m2 każde składające się z salonu z miejscem do spania i aneksu kuchennego oraz balkonu (5m2).

II piętro - 2 mieszkania po ok. 21m2 każde składające się z salonu z miejscem do spania i aneksu kuchennego.

Pełna infrastruktura w bezpośredniej okolicy: sklepy, supermarket, pralnia, siłownia, apteka, szkoła, boisko, restauracje, punkty usługowe.

Powierzchnia: 139 m2

Cena za 1 segment: 2 400 000 zł

