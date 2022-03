Warszawa: Kawiarnia w świetnej lokalizacji do wynajęcia

Dodano: 22 mar 2022 13:03

Do wynajęcia kawiarnia o powierzchni ok. 100 mkw. na parterze biurowca klasy A, w centrum Warszawy. Cena wynajmu to 10 118 zł miesięcznie.