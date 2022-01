Warszawa: Lokal użytkowy w pięknej kamienicy na Woli na wynajem

fot. materiał inwestora









Autor:

Dodano: 14 sty 2022 14:42

Do wynajmu lokal użytkowy w pięknej kamienicy na warszawskiej Woli. Budynek ma zdobioną fasadę i został wybudowany w latach 20-tych XX wieku. Lokal znajduje się na parterze i ma powierzchnię ok 50 m2. Cena wynajmu to 3 395,25 zł.