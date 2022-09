Na portalu Propertystock.pl pojawiła się oferta sprzedaży nieruchomości o pow. 11466 mkw., znajdującej się w warszawskiej dzielnicy Targówek. Cena, jaką trzeba zapłacić, to 25 mln zł.

Jak czytamy w ogłoszeniu, dzielnica Targówek to doskonała lokalizacja dla biur, magazynów oraz usług. Z racji tego, że obszar ten ulega stopniowym przeobrażeniom (funkcję przemysłową coraz częściej zastępuje atrakcyjna zabudowa mieszkaniowo-usługowa), działka ma również potencjał funkcji mieszkaniowej – możliwej do zrealizowania po uzyskaniu uchwały w trybie specustawy. Teren jest dobrze skomunikowany, z dostępem do handlu i niezbędnych usług.

W sąsiedztwie znajduje się szkoła podstawowa oraz zabudowa jedno- i wielorodzinna, powstają nowe inwestycje mieszkaniowe. Działający w okolicy inwestorzy mają w planach budowę osiedli, liczących łącznie około 2 tys. mieszkań.

Dogodny dojazd zapewnia dostęp do: drogi wojewódzkiej 629, stacji kolejowej Warszawa Zacisze Wilno oraz przystanków autobusowych. Około 1,7 km dzieli nieruchomość od stacji metra Trocka. Co ważne, w planach jest również budowa kolejnej stacji kolejowej.

Warunki sprzedaży:

Cena: 25 000 000 zł

Powierzchnia: 11 466 m2

