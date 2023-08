Do portalu Propertystock.pl trafiła oferta wynajmu powierzchni biurowej zajmującej 548 mkw., w biurowcu Atrium Centrum w warszawskim Śródmieściu.

Atrium Centrum jest nowoczesnym budynkiem biurowym, oferującym do wynajęcia około14 600 m2 powierzchni biurowej, przy czym powierzchnia typowego piętra wynosi około 2 500 m2. Budynek oddaje do dyspozycji swoich najemców 209 podziemnych miejsc parkingowych. W przeszklonym, eleganckim atrium znajduje się główna recepcja oraz powierzchnie handlowo-usługowe: apteka, centrum medyczne, restauracja, kawiarnia oraz sklepy. Oryginalna elewacja pozwala na jednoznaczną identyfikację budynku i sprawia, że jest on doskonale widoczny.

Do podnajęcia moduł biurowy 548 m2.

Warunki najmu:

Powierzchnia: 548 m2

Czynsz: 9 836,60 EUR

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Warszawa: Na wynajem powierzchnie biurowe w Śródmieściu

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl