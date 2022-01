Warszawa Ochota: gotowiec inwestycyjny na sprzedaż

Oferta sprzedaży 25 apartamentów o łącznej powierzchni 860m2, urządzonych jako gotowiec inwestycyjny. Cena to ponad 17 mln zł.

Siewierska 18 to kameralna inwestycja na Starej Ochocie. Inwestycja oferuje 23 apartamenty o metrażach od 47 do 143 m2, ulokowanych na 7 kondygnacjach. Indywidualna aranżacja daje możliwość stworzenia lokalu idealnego dla mieszkańców Siewierskiej 18. Każdy z apartamentów posiada własną loggie lub taras. Właściciele apartamentów mają możliwość zakupu miejsca postojowego w należącym do inwestycji garażu podziemnym.

Powierzchnia: 860 mkw.

Cena: 17 200 000 zł

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Działka inwestycyjna pod 9-cio piętrowy biurowiec w Warszawie Białołęce