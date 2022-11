Do portalu Propertystock.pl trafiła na sprzedaż przedwojenna modernistyczna kamienica na Żoliborzu Dziennikarskim. Cena to 6,5 mln zł.

Jak czytamy w ogłoszeniu, kamienica zlokalizowana jest w doskonałej lokalizacji - 4 minuty piechotą od Placu Wilsona. Obiekt przeznaczony jest do remontu z możliwością własnej adaptacji na cele mieszkalne lub usługowe, oraz wpisany jest do rejestru konserwatora zabytków. Nieruchomość po przystosowaniu do indywidualnych potrzeb doskonale spełni rolę siedziby firmy lub rezydencji.

Budynek składa się z 24 pokoi, łazienek i kuchni. Pomieszczenia są wysokie i widne. Na każdym piętrze mamy możliwość wyjścia na duże balkony. Przestronna, widna klatka schodowa. Wyjątkowo wysoka (3m) i widna, użytkowa piwnica - suterena, z możliwością zaadoptowania zarówno na cele magazynowe jak i użytkowe np. sale konferencyjne, siłownię.

Warunki sprzedaży:

Cena: 6 500 000 zł

Powierzchnia: 500 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Warszawa: Przedwojenna modernistyczna kamienica na Żoliborzu szuka kupca

