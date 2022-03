Warszawa: Salon kosmetyczny w Hali Koszyki na sprzedaż

W serwisie Propertystock.pl pojawiła się oferta sprzedaży lokalu usługowo-handlowego w centrum Warszawy obok Hali Koszyki, w pobliżu placu Konstytucji. Cena, jaką trzeba zapłacić to 1 500 000 zł.

Lokal mieści się w zabytkowej sześciopiętrowej kamienicy z XIX w. w której mieszkał Mieczysław Fogg z rodziną przed wojną, a po wojnie prowadził wytwórnię płyt.

Obecnie w lokalu jest prowadzony Salon Urody. Obiekt jest po gruntownym remoncie, wszystkie pomieszczenia są czyste i zadbane. Powierzchnia wykończona w wysokim standardzie.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Lokal dwustronny, okna wychodzą na ulicę i wewnętrzne patio. Rozkład pomieszczeń: 3 gabinety o pow. 13,90 m2, 11,20 m2, 10,20 m2. Pomieszczenie socjalne ok. 7 m2. Pokój socjalny w zabudowie kuchennej. Pomieszczenie sanitarne o pow. 3,4 m2 . Do lokalu przynależy piwnica o pow. ok 25 m 2.

Cena: 1 500 000 zł

Powierzchnia: 72 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Warszawa: Salon kosmetyczny w Hali Koszyki