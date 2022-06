Wawel z wieżowcami w tle. Rośnie Nowe Miasto w Krakowie

Na krakowskich Rybitwach powstanie Nowe Miasto. Da dom i pracę ponad 100. tys. mieszkańcom. Miasto opracowało koncepcję projektu planu miejscowego. Do 27 lipca można zgłaszać uwagi do projektu.

Za 10 - 20 lat Nowe Miasto ma być miejscem pracy i życia ok. 60 - 70 tys. krakowian.

Pod budowę najnowszej z dzielnic Krakowa – tak wielkiej, że aż nazywanej tutaj Nowym Miastem – przeznaczono 700 hektarów terenu.

Nowe Miasto będzie inne, niż znany dotąd wszystkim Kraków. Powstaną tu 22 budynki o wysokości powyżej 90 m i cztery sięgające aż 150 m.

Dzielnica jest efektem prac 1000 ekspertów, którzy w latach 2013 - 2018 opracowywali strategię rozwoju miasta Krakowa do 2030 r.

Miasto chce zachęcić nowych inwestorów, by podejmowali ważne wyzwania inwestycyjne.

Wszystkie analizy urbanistyczne, socjologiczne i transportowe pokazały, że Rybitwy to jest to miejsce, w którym powinna powstać nowa jakość miasta Krakowa.



- Chcielibyśmy, by jeszcze w tej kadencji, czyli przed 2023 r., mieszkańcy zobaczyli tam „żurawie” i rosnące nowe miasto: Nowe Zielone Miasto - mówi Jerzy Muzyk, wiceprezydent miasta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju.

W przyszłości to w Nowym Mieście będzie można znaleźć pracę, mieszkać, korzystać z rozrywki, ale i z terenów zielonych: ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, w tym dwóch placów miejskich.

Samowystarczalna: nowoczesna i ekologiczna

Miasto dąży do tego, by Nowe Miasto było wzorem w temacie emisji dwutlenku węgla. Chce, by większość budynków była pasywna, czyli energooszczędna. Zamierza zainwestować w Odnawialne Źródła Energii, tak by fotowoltaika i pompy ciepła stanowiły w tej dzielnicy standard.

Jeśli plan wejdzie w życie, będzie obejmował największy teren inwestycyjny w mieście.

Miasto wysłało już koncepcję do uzgodnień z innymi instytucjami.

– Czekamy na stanowisko organów zewnętrznych w tym zakresie – mówi Jerzy Muzyk.

Pora na inwestora

- Będą one tutaj dopuszczane w zakresie zdecydowanie większym niż w innych rejonach miasta – mówi Jerzy Muzyk.

Projekt planu miejscowego tej części Krakowa jest niezwykły - podkreśla wiceprezydent.

W Krakowie nie powstał dotychczas dokument urbanistyczny uwzględniający kompleksowo tyle funkcji życiowych na jednym terenie.

- Już teraz widzimy zainteresowanie wśród inwestorów, pojawiają się zapytania od krajowych i międzynarodowych firm deweloperskich - zapewnia wiceprezydent.

Być może na realizację jakichś inwestycji publicznych, prowadzonych zgodnie z przyjętym planem zagospodarowania przestrzennego, miasto będzie ogłaszać konkursy międzynarodowe.

- Myślimy nad przeprowadzeniem ich wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich - mówi Muzyk.

Prowadź mnie ulico

Miasto pracuje nad wewnętrznym skomunikowaniem tego rejonu miasta.

- Wytyczamy szereg wewnętrznych ulic, które mają stworzyć klarowną siatkę połączeń komunikacyjnych wewnątrz tego terenu - wyjaśnia Jerzy Muzyk.

Trzeba przygotować także kompleksowy system transportu w obszarze powstającej dzielnicy. W planach jest już przedłużenie linii tramwajowej z Małego Płaszowa do os. Złocień, wydłużenie ul. Domagały, przejście przez rzekę Drwinę do ul. Surzyckiego i Christo Botewa, oraz zmiana przebiegu ul. Półłanki.

Na terenie przyszłej dzielnicy są także dostępne tereny kolejowe, a dla miejskiej kolei aglomeracyjnej powstał już leżący nieopodal przystanek „Złocień”.

- Oczywiście, pamiętamy też o rowerzystach i pieszych. O tym, by mogli swobodnie i bezpiecznie poruszać się w tej dzielnicy - mówi wiceprezydent.

Nad Drwiną będzie park

Park miejski obejmie sobą także obszar lasu przy oczyszczalni ścieków w Płaszowie. Pod zielone tereny rekreacyjne w planach przeznaczono już 65 hektarów. Dla skali: krakowskie Błonia zajmują powierzchnię 48 ha.

Staramy się sprostać wyzwaniom współczesności: przeciwdziałać zmianom klimatu, chronić środowisko, likwidować wyspy ciepła – mówi Jerzy Muzyk.

Miasto planuje, by teren wzdłuż Drwinki po obu jej brzegach był parkiem rzecznym. Nad rzeką mają powstać szerokie pasy zieleni publicznej, bo Nowe Miasto ma być zielone.

- Skoro mamy możliwość iść w górę, nie musimy gęsto zabudowywać terenu. Liczymy, że te atrakcyjne miejsca zainteresują inwestorów. Tu będą mieli możliwość, by się „wyszaleć”.

Na dole wieżowców będą znajdowały się usługi, sklepy. Nad nimi biura, a jeszcze wyżej mieszkania.

Realizacja koncepcji nowej dzielnicy Krakowa będzie bardzo kosztowna. Będą potrzebne wydatki na infrastrukturę drogową i sieciową. MPWiK musi doprowadzić wodociąg i zbudować kanalizację. Konieczne będzie także odwodnienie terenów.

Sky is the limit

Studium przewiduje możliwość powstania budynków bardzo wysokich - nawet do 250 m. To dlatego Nowe Miasto - ze swoimi planami na drapacze chmur o 250 metrowej wysokości - bywa przez mieszkańców Krakowa porównywane do Nowego Jorku czy nawet do Dubaju.

Jednak miasto Kraków, po analizach, uważa, że maksymalnie wysokościowce powinny tam mierzyć nie więcej niż 150 m. To i tak przecież 1,5 wysokości Unity Tower.

- Wieżowiec stojący przy rondzie Mogilskim i kiedyś znany jako „szkieletor” ma 102 m. wysokości i 27 pięter - mówi wiceprezydent. I dodaje:

- Nie mamy zamiaru ryzykować, że patrząc z perspektywy Błoń nagle zobaczymy za Wawelem las wieżowców - kończy temat Jerzy Muzyk.

Wysoka zabudowa zajmie tereny w środkowej części dzielnicy. Będą tam biurowce, firmy, różnorodne usługi, no i oczywiście lokale mieszkaniowe.

To koncepcja urbanistyczna, która daje nowy wymiar. Przewidujemy możliwości inwestycyjne, których prawo lokalne nie dopuszcza w innych rejonach Krakowa – mówi Jerzy Muzyk.

Dzielnica inna niż wszystkie

Nowa, w skali Krakowa ogromna dzielnica, ma być zupełnie inna niż te dotychczasowe. Płaszów i Rybitwy to dziś głównie tereny postindustrialne, pełne hal magazynowych, z funkcjonującymi przedsiębiorstwami związanymi m.in. z gospodarką odpadami.

- Ośrodek przemysłowo-produkcyjny ma się zmienić w dzielnicę mieszkalną, biurową i usługową. Taką, w której będzie znajdować się wszystko, co powinno się znaleźć w małym mieście. Będą tam obiekty użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, żłobki, obiekty sportowe, poczta. Chcemy, by mieszkańcy tam i pracowali, i spędzali czas wolny - zapowiada Jerzy Muzyk.

O dzielnicy Nowe Miasto:

Tworząca się właśnie dzielnica to strategiczny projekt miejski. Został zaplanowany w rejonie Płaszowa i Rybitw, w południowo-wschodniej części Krakowa.

Koncepcja odzwierciedla nową strategię rozwoju miasta Krakowa do 2030 r. W jej skład wchodzą zapisy studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krakowa, które zostały uchwalone przez radę miasta w 2018 r. Teren Rybitw i Płaszowa wyznaczono do przeobrażeń i rozwoju. Ma tu powstać nowa, samowystarczalna i wielofunkcyjna dzielnica miasta. Projekt w założeniach przypomina ideę tworzenia Nowej Huty, jest jednak od tamtego pomysłu wielokrotnie większy.