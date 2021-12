Ważą się losy Golden Tower w Łodzi. Będzie zielone światło dla apartamentowca Misztala?

Zgoda Rady Miejskiej w Łodzi jest decyzją kluczową dla tej inwestycji. Piotr Misztal, chcąc wznieść apartamentowiec, korzysta z zapisów tzw. specustawy mieszkaniowej („Lex developer”), czyli ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Pozwala ona wznosić budynki mieszkalne niezależnie od ograniczeń wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

To właśnie te zapisy uniemożliwiały dotąd deweloperowi zabudowanie tej działki.

Ustawa „Lex developer” z 2018 r. pozwala ominąć te ograniczenia. Niezbędna jest do tego akceptacja samorządu lokalnego. Jak zagłosują radni, trudno oczywiście przewidzieć, choć trzeba też przyznać, że najnowszy projekt zabudowy działki przy „Centralu II” spotkał się w Łodzi z życzliwym przyjęciem.

– Specustawa jest tak skonstruowana, że decyzję o lokalizacji można odrzucić tylko ze względów formalnych. Ta inwestycja była już tak długo konsultowana z miastem, że wydaje się, iż wszelkie wątpliwości formalne zostały usunięte, zatem nie ma już powodów, by rada tej zgody nie wyraziła – uważa Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.

– Liczę na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy – mówi Piotr Misztal. – Miasto niczego na tej inwestycji nie straci, a wręcz przeciwnie, zyska budynek, który będzie wizytówką Łodzi.

Jeśli Rada Miejska przegłosuje decyzję o lokalizacji, biznesmen zyska długo oczekiwane zielone światło dla swoich planów.

Golden Tower zamiast legendarnej sławojki

Budynek Golden Tower (czyli Złota Wieża – z uwagi na kolorystykę elewacji), jak ma nazywać się gmach, to projekt łódzkiego studia Design Lab Group. Będzie mieć wysokość 72 metrów. Większość kondygnacji zajmą wysokiej klasy apartamenty (od 85 do 110 mieszkań). Na parterze zaplanowano lokale dla gastronomii, strefę wejściową oraz wjazd na parking, który będzie znajdował się na wyższych piętrach (do 61 miejsc parkingowych). Na VI piętrze lokatorzy będą mieć do dyspozycji basen i strefę relaksu, a na antresoli także siłownię.

Budowa Golden Tower ma trwać do końca 2023 r. Rozpocznie się wiosną przyszłego roku od prac związanych z przeniesieniem podziemnych sieci biegnących pod działką.