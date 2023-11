Pozbawiony okien budynek Związkowca ciągle starszy mieszkańców Koszalina. Nadal nie ma zgody koszalińskiego ratusza na wyburzenie najwyższego budynku w mieście.

Najemcy lokali z opolskiego Związkowca wyprowadzili się już w 2022 r.

Opolski ratusz nie wydał jeszcze decyzji zezwalającej na wyburzenie Związkowca, bedącego najwyższym budynkiem w Koszalinie.

Pomimo braku decyzji przeprowadzono już prace przygotowawcze do wyburzenia, przez co budynek pozbawiony jest m.in. okien.

Nazwa Związkowiec pochodzi z czasów PRL, kiedy obiekt należał do OPZZ. Funkcjonujący dawniej pod nazwą Union Tower budynek, powstał w 1972 roku i został najwyższym budynkiem w mieście. Obiekt był siedzibą wielu firm, organizacji i stowarzyszeń, które z biegiem czasu zmieniły siedziby.

Związkowiec stoi pusty od zeszłego roku. Właściciel, warszawska spółka BS Invest, miał dwa rozwiązania - budynek przebudować lub rozebrać. Finalnie, latem tego roku właściciel budynku zwrócił się do Urzędu Miejskiego w Koszalinie z wnioskiem o zgodę na wyburzenie. Budynek ma być rozbierany po kawałku, od najwyższych kondygnacji. Nie będą używane żadne materiały wybuchowe.

Jak podaje Wyborcza.pl, wniosek o zgodę na wyburzenie Związkowca był niekompletny. Urzędnicy poprosili o uzupełnienie dokumentów do końca sierpnia. Wnioskodawca zwrócił się jednak o wydłużenie tego czasu do końca października. Teraz ponownie do końca roku.

W tej chwili nie wiadomo, jakie są dalsze plany spółki BS Invest, która jest właścicielem działki. Na pewno jednak nie powstanie tu podobny wysoki budynek, ponieważ nie pozwala na to plan zagospodarowania przestrzennego.

