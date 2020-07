We Wrocławiu może powstać nowy hotel lub biurowiec

W listopadzie br. planowana jest sprzedaż dawnej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Gwarnej. Docelowo nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami. Cena wywoławcza to 10 mln zł. To teren częściowo zabudowany. Znajduje się tam budynek biurowy dwukondygnacyjny, garaże. Łączna powierzchnia to ponad 2,2 tys. mkw.

W ostatnim kwartale 2020 r. ogłoszony zostanie także przetarg na teren o powierzchni 7 ha przy al. Śląskiej. Cena wywoławcza to 3 mln 50 tys. zł. Działka znajduje się w pobliżu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia i Stadionu Wrocław. Obecnie jest niezagospodarowany. Miasto już w 2013 r. dodało tę nieruchomość do swojej oferty. Według planu, teren może zostać przeznaczony na usługi tj.: gastronomia, sklep, obiekty upowszechniania kultury, biura czy hotel.