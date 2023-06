Nad Jeziorkiem Kamionkowskim, obok Teatru Powszechnego rośnie fabryka-manufaktura. Wedel rozszerza dział wyrobów tworzonych ręcznie. Po wakacjach skosztujemy ich w nowej Pijalni Czekolad, na tarasie ze zjawiskową panoramą Warszawy?

Kończą się prace budowlane dwóch nowych obiektów na terenie fabryki E. Wedla.

Inwestycja położona jest przy ul. Zamoyskiego w Warszawie.

W jednym z budynków znajdą się nowe linie produkcyjne i część komercyjna.

W drugim powstaje powiększona powierzchnia dla działu badawczo-rozwojowego.

Dzięki inwestycji powiększona zostanie także fabryka-manufaktura ręcznie produkowanych wyrobów czekoladowych.

Za projekt odpowiedzialna jest pracownia BIM Architekci - wielokrotnie nagradzana za swoje projekty architektoniczne.

Jesienią br. zakończy się budowa dwóch nowych obiektów, powstających na terenie dawnej fabryki Emila Wedla przy ul. Zamoyskiego w Warszawie, położonej obok urokliwego Parku Skaryszewskiego.

W jednym z budynków znajdzie się miejsce na nowe linie produkcyjne, a także część komercyjna - informuje LOTTE Wedel Sp. z o.o.

Szybko rosnące, białe mury można obserwować spacerując nad Jeziorkiem Kamionkowskim, u zbiegu ulicy Zamoyskiego i Aleją Emila Wedla, nieopodal Al. Zielenieckiej i Teatru Powszechnego.

Okolica jest tu niezwykle malownicza. Uroku nadaje bliskość Parku Skaryszewskiego. To właśnie dlatego na ostatnich kondygnacjach budynku wstępnie zaplanowano nową restaurację Wedla, z tarasem widokowym.

Z wysokości dachu roztacza się spektakularny widok na na panoramę Warszawy.

Fabryka Wedla - z tego miejsca rozciąga się wspaniały widok na Jeziorko Kamionkowskie, Park Skaryszewski i panoramę Warszawy. Fot. Mat prasowe LOTTE Wedel

W mniej wyeksponowanym, drugim obiekcie powstanie dodatkowa powierzchnia dla działu badawczo-rozwojowego.

Będzie sąsiadować z rozbudowaną fabryką-manufakturą, w której ręcznie produkujemy wyroby sprzedawane w naszych Pijalniach Czekolady E. Wedel - informuje firma.

Zakończenie obu tych inwestycji firma LOTTE Wedel przewiduje w trzecim kwartale przyszłego roku.

Nowe budynki fabryki Wedel powstają obok historycznych zabudowań fabryki - widok od strony ul. Zamoyskiego. Fot T.Marczewska

Inwestycja powstaje przy ul. Zamoyskiego, w miejscu gdzie historycznie Wedel przechowywał niezbędne do produkcji czekolady ziarna kakao.

Do niedawna miejsce to zajmował stary, ośmiokondygnacyjny budynek z lat sześćdziesiątych ub. wieku. Był to po prostu duży magazyn o pojemności czterdziestu dwóch silosów. Budynki miały także funkcję przetwarzania ziarna kakaowego na potrzeby fabryki.

Obiekty przeszły do historii w 2008 roku. Zostały wycofane z użytku i zamknięte, gdyż jako nie spełniające wymogów bezpieczeństwa nie mogły być dłużej eksploatowane.

Z czasem firma podjęła decyzję o przebudowie, modernizacji i adaptacji starych magazynów do nowych funkcji i potrzeb.

Fabryka Wedla: rozbudowa

W ramach prowadzonej modernizacji stare magazyny zostały rozebrane, a dawne obiekty fabryczne zmieniają się w nowoczesne budynki.

Projekt modernizacji obiektów fabryki wykonała pracownia BIM Architekci. Nowa fabryka zwraca uwagę lekkością formy i to pomimo faktu, że nowe budynki bedą większe niż wyburzone magazyny.

W czasie kilku ostatnich lat zmieniła się także nie do poznania bezpośrednia okolica dawnej fabryki Emila Wedla.

Wedel z widokiem na panoramę Warszawy. fot. mat. pras.

Położona wzdłuż Jeziorka Kamionkowskiego Aleja Wedla to uczta dla zmysłów. Łatwo tu poczuć zapach czekolady, a urokliwy deptak spacerowy jest pełen kolorów: wiosną roi się od kwiatów, kwitnących drzewek i krzewów, jesienią mieni się tęczą liści.

Czekoladowy taras ma szanse dodać Kamionkowi jeszcze więcej uroku.

