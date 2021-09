White Stone planuje gigantyczny mixed-use w sąsiedztwie Huty Warszawa. Otwiera nowy rozdział na stołecznym rynku nieruchomości

Bielany z rosnącą skalą inwestycji mają szansę stać się dzielnicą przyszłości i przykładem najnowszych trendów w urbanistyce.

Trwają prace nad koncepcją stworzenia w tym miejscu wieloetapowej inwestycji multifunkcyjnej z zachowaną bogatą częścią zieloną.

Będzie to pierwszy tego typu projekt w północnej części Warszawy, który otwiera całkiem nowy rozdział w rozwoju stołecznego rynku nieruchomości.

Od początku projektowania zostaną uwzględnione trendy, zmiany i wymagania „ery post-covid” – oznacza to także elastyczne podejście do kolejnych etapów inwestycji, które przede wszystkim mają odpowiadać na zmieniające się potrzeby mieszkańców i tworzyć dzielnicę przyszłości.

Kilka miesięcy temu White Stone sfinalizował pierwszą transakcję dotyczącą powierzchni niemal 120 tys. mkw., teraz podpisał umowę kupna przylegającego terenu o powierzchni ok. 80 tys. mkw. Deweloper w pełni opłacił już całość zakupionych gruntów – łączny koszt to nieco ponad 23 mln euro.

- Rynek nieruchomości potrzebuje dziś jak największych pozytywnych impulsów, nadania biegu zmianom nie tylko w istniejących obiektach, ale także w tworzeniu przystosowanej do nowych warunków tkanki miejskiej. Lokalizacja naszego bielańskiego projektu zapewnia: świetną komunikację, bliskość stref do życia, większy spokój i bezpieczeństwo dzięki odsunięciu od zatłoczonego centrum, co daje nam duże pole do działania przy tworzeniu ostatecznej koncepcji tego miejsca - mówi Anna Suchodolska, co-CEO i CFO w White Stone Development.

Anna Suchodolska, co-CEO i CFO w White Stone Development, mat.pras.

- Rozpoczynając teraz prace nad szczegółami projektu, mamy szansę na wpisanie się w aktualne oczekiwania i potrzeby rynku, dobrze skomponowanie mixu funkcji i harmonogram ich wprowadzania. Lubimy takie wyzwania i z chęcią się ich podejmujemy. Przed nami pasjonujący i wymagający czas pracy koncepcyjnej. Do pierwszego etapu projektu do współpracy zaprosiliśmy dobrze znany nam zespół architektów i inżynierów ze studia Kuryłowicz & Associates. Specyfika tej inwestycji sprawia, że w sposób otwarty i nieszablonowy będziemy planować dalsze działania. Chociaż na rynku nieruchomości to wciąż rzadko spotykane, to w dzisiejszych realiach taka elastyczność jest po prostu zdecydowanym atutem inwestycji - komentuje Katarzyna Szymborska, co-CEO w White Stone Development.