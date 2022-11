Do serwisu Propertystock.pl trafił na sprzedaż pensjonat położony blisko morza we Władysławowie. Cena to niespełna 3 mln zł.

Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkalno-usługowej, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych z pokojami gościnnymi oraz budynków usługowych - pensjonatów turystycznych przeznaczonych prowadzeniu wynajmu pokoi wczasowych turystom. Pensjonat został wybudowany w latach 1989 - 1990 roku i składa się z 5 - kondygnacji : przyziemie, parter, piętro, drugie piętro i poddasze użytkowe. Łączna powierzchnia budynku wynosi 505,50 m/2 i jest posadowiona na zagospodarowanej i ogrodzonej działce o powierzchni 491 m/2. W roku 2018 zostały wykonane prace remontowo, modernizacyjne i adaptacyjne pod kątem ulepszenia funkcji usługowej - wynajmu pokoi wczasowych. Na posesji znajduje się garaż jednostanowiskowy i 5 miejsc parkingowych oraz kilkanaście miejsc parkingowych wydzielonych na ulicy do korzystania. Cena: 2 950 000 zł

Powierzchnia: 505.5 m2

