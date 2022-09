Właściciel działki położonej przy promenadzie w Kołobrzegu żąda od miasta 128 mln zł odszkodowania. Ma już, korzystne dla siebie, doświadczenie w sprawach sądowych.

Marek Śmierzyński z TMM Investment Trust w 2014 r. kupił w Kołobrzegu atrakcyjną działkę.

Inwestor planował wybudowanie pałacu zdrojowego z funkcją hotelową.

Radni zmieniali zdanie na temat działki, podejmowali i uchylali decyzje, dochodziło tu do zarzutów o charakterze korupcyjnym.

Obecnie właściciel działki położonej przy kołobrzeskiej promenadzie żąda od miasta odszkodowania.

Działka usytuowana w przy promenadzie w Kołobrzegu, w pobliżu Kamiennego Szańca i amfiteatru jest bardzo atrakcyjnym terenem. Zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Kołobrzegu umożliwiały wykorzystanie jej pod budowę pałacu zdrojowego.

W 2014 roku działkę kupił inwestor z Warszawy - Marek Śmierzyński z TMM Investment Trust, który postanowił pobudować na działce pałac zdrojowy z funkcją hotelową. Jednak okazało się, że w planie zagospodarowania przestrzennego dla pałacu zabudowa wynosiła do 25 proc. a w załączniku graficznym do 16 proc. Nad tą sprawą pochylił się Naczelny Sąd Administracyjny, który doprowadził do ujednolicenia zapisów - inwestor będzie mógł zabudować działkę do 25 proc., jednak nie tak, jak chciał tego dokonać. Dla biznesu hotelowego to znaczące ograniczenie planowanych dochodów. Inwestor wzywał miasto do naprawienia błędu.

Sprawa kołobrzeskiej działki ciągnie się już od kilku lat. Radni zmieniali zdanie na jej temat, podejmowali i uchylali decyzje, dochodziło tu do zarzutów o charakterze korupcyjnym. Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu od 2018 r., spadkobierczyni tej sprawy, zdecydowała o złożeniu apelacji. - Trzeba wyczerpać całą ścieżkę prawną - mówiła podczas sesji Rady Miasta w 2020 roku.

Jak poinformował portal GK24.pl, Marek Śmierzyński zażądał odszkodowania od miasta. Do Urzędu Miasta wpłynęło pismo, w którym domaga się kwoty 128 644 685 96 zł. Kwota ta stanowi aż 1/3 budżetu całego miasta. Wniosek, który przesłał do urzędu jest poparty dokładnymi wyliczeniami, które uzasadniają wysokość odszkodowania. To m.in. środki związane z kosztami obsługi pożyczki, którą spółka inwestorska musiała zaciągnąć na poczet planowanej inwestycji i zakup działki, wykonanie nowej dokumentacji inwestycyjnej, podatki od nieruchomości, czy wreszcie wzrost kosztów realizacji pałacu, do których doprowadziły, wg inwestora, przewlekle procedury stosowane przez Urząd Miasta.

Właściciel przekonuje, że inwestycja miała być zrealizowana do 2018 roku i od tego momentu przynosić dochody. Dodatkowo Śmierzyński chce do odpowiedzialności pociągnąć wszystkie osoby, które „wprowadzały w błąd radnych, manipulowały i działy na szkodę miasta.”

Miasto uznaje wezwanie do zapłaty przez TMM Investment Trust za bezzasadne. Oficjalna odpowiedź w tej sprawie jest przygotowywana przez biura prawne Urzędu Miasta. Jednak w opinii klubu radnych PiS inwestor ma uzasadnione prawo do odszkodowania. Natomiast poseł Czesław Hoc złożył do CBA prośbę o objęcie całego postępowania ochroną antykorupcyjną.

