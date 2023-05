Firma Brembo, działająca w Dąbrowie Górniczej od 2003 r., rozbuduje swój zakład. Na działce o powierzchni niemal 17 ha postawi odlewnię żeliwa.

Przedstawiciele koncernu podkreślają, że odlewnia będzie innowacyjnym zakładem, korzystającym z nowoczesnej technologii produkcyjnej. Rozpoczęcie działalności planowane jest na pierwsze półrocze 2025 r.

Dziękuję przedstawicielom włoskiego koncernu, że postanowili jeszcze mocniej związać swą przyszłość z Dąbrową Górniczą. W mojej ocenie to kolejny dowód na to, że nasza polityka gospodarcza przynosi efekty – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent miasta.

Brembo posiada już zakład przy ul. Roździeńskiego. Za nową działkę – o powierzchni niemal 17 ha – znajdującą się w strefie inwestycyjnej „Tucznawa”, spółka zaoferowała ponad 21,7 mln zł.

Brembo to firma włoska. Z taśm produkcyjnych jej dąbrowskiej fabryki zjeżdżają tarcze hamulcowe, które trafiają do aut znanych marek na całym świecie. Układy hamulcowe z elementami, które powstały w Dąbrowie Górniczej znaleźć można m.in. w Porsche, Audi, Mercedesach czy popularnych samochodach z Włoch czy Czech.

W strefie inwestycyjnej „Tucznawa” jest osiem dużych podmiotów. Pod koniec kwietnia oficjalnie działalność rozpoczął zakład JassBoard, w którym powstaje tektura falista. W październiku 2021 r. SK hi-tech battery materials Poland, spółka należąca do koreańskiego koncernu SK Innovation, uruchomiła fabrykę separatorów do baterii litowo-jonowych, wykorzystywanych w akumulatorach aut elektrycznych. Firma rozbudowuje swój zakład, a wraz ze zwiększeniem produkcji, która ma sięgnąć 860 mln mkw. separatorów rocznie, będzie to wiodący zakład SK Innovation.

Cały obszar inwestycyjny obejmuje 256 ha, z czego 211 ha to działki, na których można prowadzić działalność gospodarczą, a pozostała część przeznaczona jest dla niezbędnej infrastruktury, którą przygotowało miasto, m.in. dróg, chodników, sieci energetycznych, sieci wodno-kanalizacyjnych czy zbiorników retencyjnych.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl