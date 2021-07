Wolne Tory coraz bliżej - sprawdzamy, kto stoi za transakcją kupna gruntów po ZNTK w centrum Poznania

Tereny ZNTK o powierzchni blisko 20 hektarów w centrum Poznania kupiła krakowska spółka Ceglana za ponad 206 mln zł

Podpisanie umowy przenoszącej prawa do nieruchomości planowane jest do końca bieżącego roku.

Wolne Tory to rozległy obszar o powierzchni ok. 117 ha położony pomiędzy Wildą i Łazarzem.

Geo Grupa Deweloperska z Krakowa koncentruje swoją działalność na południu Polski. Prowadzi inwestycje mieszkaniowe w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Ma na koncie ponad 70 przedsięwzięć, w tym 4,5 tys. mieszkań. Firma była również zaangażowana w realizację prywatnego szpitala w Katowicach - GeoMedical. Ta inwestycja zakończyła się fiaskiem - spółka ta złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.

Chodzi o tereny, które stanowią własność Skarbu Państwa, ale zostały oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz spółki ZNTK Nieruchomości. Zajmują łączną powierzchnię prawie 20 hektarów. Syndyk masy upadłościowej podejmował próby ich sprzedaży od wielu lat, jednak dopiero w ostatnim postępowaniu - przeprowadzonym 30 czerwca w trybie z wolnej ręki - oraz negocjacjom bezpośrednim, które przeprowadzono 13 lipca, udało się wyłonić nabywcę. To krakowska spółka Ceglana Sp. z o.o.

Wolne Tory - propozycja zagospodarowania. fot. UM Poznań

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Podpisanie umowy przenoszącej prawa do nieruchomości planowane jest do końca bieżącego roku.

- To doskonała wiadomość - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Udana sprzedaż tego terenu to dowód zaufania inwestorów do Poznania i prowadzonej przez nas polityki. To ważny krok przybliżający nas do utworzenia w centrum miasta nowej, ważnej dzielnicy, jaką są Wolne Tory. Jesteśmy otwarci na rozmowy z inwestorem w zakresie wzajemnej współpracy -dodaje.

Wolne Tory to rozległy obszar o powierzchni ok. 117 ha położony pomiędzy Wildą i Łazarzem. Od południa jego granicę stanowi ulica Hetmańska. Nie ma jeszcze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale w marcu 2017 roku rada miasta zdecydowała o przystąpieniu do jego opracowania.

1

2