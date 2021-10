Wotel - niezwykły condohotel na wodzie z widokiem na Wawel na sprzedaż

20 paź 2021

W serwisie Propertystock.pl pojawiła się oferta Wotelu - pływającej jednostki hotelowej wchodzącej w skład kompleksu New Port Kraków. Jest to kompleks hotelowy składający się z 6 jednostek, w którym mieści się 31 w pełni wyposażonych luksusowych apartamentów wraz z łazienkami, mogących pomieścić od 2 do 4 Gości. Pojedynczy Wotel mieści między 5 a 6 apartamentów. Cena inwestycji w 5-apartamentowy Wotel to 1,2 mln zł.