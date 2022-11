Na portalu Propertystock.pl pojawiła się na sprzedaż nieruchomość komercyjna w postaci dwóch własnościowych działek zabudowanych budynkiem komercyjnym, dwukondygnacyjnym. Cena to 6,9 mln zł.

Jak czytamy w ogłoszeniu, budynek aktualnie o funkcji produkcyjno - biurowej, z częścią magazynową. Obiekt jest rewelacyjnie położony w zachodniej części Wrocławia, dzielnicy Fabryczna, w pobliżu ulicy Strzegomskiej.

W pobliżu znajduje się wiele firm i zakładów. W najbliższym otoczenia znajduje się Wrocławski Park Przemysłowy (163 ha przeznaczone dla firm) i Wrocławski Park Technologiczny (13,5 ha terenów inwestycyjnych). Charakterystyczne dla tego terenu jest bardzo dobry i szybki dojazd do obwodnicy śródmiejskiej (ul. Klecińska - odległość ok. 1 km) oraz do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (droga A8 - odległość 3,5 km). Odległość do ścisłego centrum - 4,5 km, do Międzynarodowego Portu Lotniczego - 8 km i do Dworca Głównego PKP - 4 km.

Obecnie przez ulicę Strzegomską budowana jest linia tramwajowa, która ułatwi dojazd komunikacją miejską dla pracowników do tego inwestycyjnego rejonu miasta. W pobliżu znajdują się gęsto zaludnione osiedla Nowy Dwór i Gądów Mały.

Warunki kupna:

Cena: 6 900 000 zł

Powierzchnia: 1 149.93 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Wrocław-Fabryczna: Budynek produkcyjno-biurowy na sprzedaż

