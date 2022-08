Wrocław: Hotel z halą sportową i pięcioma kortami do tenisa na sprzedaż. Sprawdź, za ile

23 sie 2022

Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż hotel z boiskiem do siatkówki i pięcioma kortami do tenisa. Obiekt znajduje się w cichej i spokojnej Leśnicy, około 10 km od centrum Wrocławia. Cena nieruchomości to 4,6 mln złotych.