Wrocław: Najciekawsze oferty nieruchomości na sprzedaż i wynajem

Park logistyczny składający się z magazynów o łącznej powierzchni 8 300 mkw. z powierzchnią biurowo-socjalną 1 600 mkw. Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części Wrocławia, niedaleko węzła Wrocław Północ, łączącego autostradę A8 z drogą DK5 będącą zachodnią obwodnicą miasta.

Łączna powierzchnia działek: 20 600 mkw. Dostęp do komunikacji miejskiej. Hale o dobrym stanie technicznym, wyposażone są w media, infrastrukturę IT, bramy z poziomu zero, rampy i świetliki zapewniające dostęp do światła dziennego.

Warunki sprzedaży

Cena: 15 900 000 zł

Powierzchnia: 8 300 mkw.

Kamienica biurowa o powierzchni użytkowej 11 661,55 mkw. 3-piętrowy obiekt z podpiwniczeniem, kondygnacją przyziemia, parterem oraz poddaszem. Część nadziemna to ponad 2000 mkw. powierzchni biurowych na każdą kondygnację wraz z pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi. Do nieruchomości przynależy budynek gospodarczy i garażowy stanowiący jego integralną część. Bryła to układ zamknięty z dwoma dziedzińcami wewnętrznymi oraz patio.

Warunki sprzedaży

Cena: 43 0000 000 zł

Powierzchnia: 11 662 mkw.

Na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowane, położone w rejonie ul. Prężyckiej. Z godnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, elektroenergetykę.

Warunki sprzedaży

Cena: 13 600 000 zł

Powierzchnia: 45 895 mkw.

Na wynajem biuro o powierzchni 120 mkw. w położonym w samym sercu Południa, rozległym kompleksie Sucha 3 - tętniącym życiem centrum handlowo-rozrywkowym. Po drugiej stronie ulicy mieści się dworzec kolejowy Wrocław Główny. Nieopodal znajdują się liczne przystanki autobusowe i tramwajowe, a także ponad 2000 miejsc parkingowych należących do kompleksu. Elastyczne powierzchnie biurowe mieszczą się na drugim piętrze tej nowoczesnej przestrzeni otoczonej wysokimi przeszklonymi oknami i śnieżnobiałymi panelami.

Warunki najmu

Cena: 18 740 zł

Powierzchnia: 120 mkw.

Lokal o powierzchni 60 mkw. pod działalność gastronomiczną, wykończony, w bardzo dobrym stanie. Lokal posiada najemcę. Lokal położony na Przedmieściu Oławskim, przy ulicy charakteryzującej się dużym natężeniem ruchu pieszego i samochodowego. Obiekt jako wyposażenie dodatkowe posiada: nagłośnienie, kamery, monitoring, kompletne wyposażenie kuchni, meble.

Warunki sprzedaży

Cena: 900 000 zł

Powierzchnia: 60 mkw.

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz uzupełniająco pracownie artystyczne, biura, usługi drobne, poradnie medyczne, obiekty lecznictwa zwierząt, drogi wewnętrzne, obiekty do parkowania, urządzenia infrastruktury technicznej.

Warunki sprzedaży

Cena: 1 234 000 zł

Powierzchnia: 2 468 mkw.

Lokal o pow. 25 mkw. w samym sercu Wrocławia w okolicach Rynku. Ze względu na duży ruch pieszy w pobliżu lokal idealny pod gastronomię typu Fast Food. Na powierzchnię lokalu składa się: pomieszczenie główne, toaleta oraz mała antresola. Ponadto w sezonie letnim ( IV-XI) jest zgoda ZDIUM na prowadzenie działalności na "ogródku piwnym". Jego pow. to 1,30 m x 8 m.

Do wynajęcia lokal pusty, bez sprzętu. Istnieje jednak możliwość odkupienia sprzętu od właściciela.

Warunki najmu

Cena: 7 500 zł

Powierzchnia: 25 mkw.

Budynek usługowy o powierzchni około 350 mkw. + poziom piwnicy usytuowany w bardzo dobrze skomunikowanym miejscu, w okolicy ul. Strzegomskiej i Robotniczej. Jest to budynek podpiwniczony, 3-kondygnacyjny. Wysokość pomieszczeń ok. 370 cm

Warunki sprzedaży

Cena: 1 600 000 zł

Powierzchnia: 350 mkw.

Na wynajem 10-osobowa powierzchnia biurowa na planie otwartym dostępna na elastycznych warunkach, które umożliwiają zwiększenie przestrzeni, a nawet zmianę lokalizacji w zależności od potrzeb. Biurowiec zlokalizowany jest przy ulicy Grabarskiej 1 na Starym Mieście.

Warunki najmu

Cena: 14 660 zł

Powierzchnia: 110 mkw.

Do wynajęcia pomieszczenie produkcyjno-usługowe o powierzchni 200 mkw. Lokal znajduje się na I piętrze w budynku usługowo-magazynowym, usytuowanym w rejonie ul. Robotniczej. W okolicy przystanek tramwajowy oraz autobusowy. Kilka lokali gastronomicznych. Pomieszczenie nadaje się zarówno na małą produkcję, usługi jak i na magazyn z możliwością sprzedaży. Hala wyposażona w siłę. Tylko 2 km do centrum Wrocławia. Dobry dojazd do małej obwodnicy miejskiej oraz A8.

Warunki najmu

Cena: 3 000 zł

Powierzchnia: 200 mkw.