Wrocławski Park Technologiczny sprzedaje duże działki pod biura i hotele

Największy z gruntów przy ul. Fabrycznej, które chce sprzedać Wrocławski Park Technologiczny (WPT) ma powierzchnię 3232 mkw.

Drugi co do wielkości mierzy 2459 mkw., trzeci – 2268 mkw.

Cena wywoławcza netto to 1 400 zł za 1 mkw.

Działki położone są na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w sprawie terenów przemysłowych w rejonie ulicy Strzegomskiej, zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/2290/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 16 lutego 2005 r. Nr 28,655). Teren oznaczony w MPZP jest symbolem 16AG2.

Nieruchomości gruntowe posiadają dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem dróg wewnętrznych oraz dostęp do sieci energetycznej, wodnej i kanalizacyjnej (możliwość podłączenia do sieci posadowionych w drodze).

WPT informuje, że cena wywoławcza netto wynosi 1 400 zł za 1 mkw. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23 proc.

Konkurs ofert: kto może wziąć udział

W konkursie ofert mogą brać udział: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną.

Zgłoszenie do udziału w konkursie ofert: wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone do 30.06.2022 r., do godziny 15:00 bezpośrednio w sekretariacie siedziby WPT, we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18.