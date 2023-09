Do portalu Propertystock.pl trafił na sprzedaż wyjątkowy zajazd "Piękna Góra Rudziewicz'' usytuowany w pobliżu Pięknej Góry (272 m n.p.m.), niedaleko Gołdapi (woj. warmińsko-mazurskie). Nieruchomość wyceniono na 14 mln zł.

Nieruchomość składa się z dużego budynku o powierzchni około 500 m² oraz przestronnego terenu o powierzchni około 1,5 hektara. Budynek zajazdu składa się z 18 pokoi, w tym 3 apartamentów oraz restauracji z przestronną kuchnią i licznymi pomieszczeniami gospodarczymi.

Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki oraz telewizory. Na terenie posesji znajduje się parking, korty tenisowe, kręgielnia wyposażona w dwa tory o długości 25,51 m, park linowy, który dysponuje trzema trasami alpinistycznymi o łącznej długości 540 metrów oraz trasą z tyrolką nad stawem. Na szczycie góry znajduje się kawiarnia z podłogą obrotową, a na stokach tej góry trasy narciarskie o długości 350, 500 i 750 metrów oraz dwa wyciągi orczykowe i dwuosobowa kolej krzesełkowa, a także tor saneczkowy o długości aż 1250 metrów! To właśnie tu w przeszłości odbywały się Ogólnopolskie Zawody na sankorolkach.

Oprócz głównego budynku hotelowo-restauracyjnego, do obiektu przynależą również dwa budynki wypożyczalni sprzętu narciarskiego i snowboardowego. Jeden z nich oferuje restaurację z barem.

Nieruchomość oferuje wiele możliwości rozbudowy terenu, co pozwala na stworzenie dodatkowych atrakcji i przyciągnięcie większej liczby turystów. Zbudowanie wyciągu do nart wodnych na stawie znajdującym się obok budynku to innowacyjna koncepcja, która umożliwiłaby turystom uprawianie narciarstwa przez cały rok - zimą na stoku i latem na wodach stawu.

Warunki sprzedaży:

Cena: 14 200 000 zł

Powierzchnia: 2 000 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Wyjątkowy obiekt ze stokami narciarskimi do kupienia na mazurach

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl