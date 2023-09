Pawilon przy ul. Mochnackiego 8 w Olsztynie ma zostać wyburzony. Budynek był przeznaczony na jeden z największych sklepów z odzieżą używaną w mieście.

Władze Olsztyna zabierają się za porządkowanie parceli znajdującej się w centrum miasta przy ul. Mochnackiego 8.

Wyburzany pawilon ma 456 mkw., a jego wysokość to ponad 5 m.

Obiekt ma atrakcyjną lokalizację, bowiem niedaleko znajduje się Stare Miasto.

Jak informuje portal Olsztyn.com.pl, budynek handlowy w centrum Olsztyna niedługo zniknie. Miasto przygotowuje się do rozbiórki pawilonu po dawnym sklepie z używaną odzieżą, zlokalizowanego przy ul. Mochnackiego (osiedle Podgrodzie). Rozbiórka jest konieczna, ponieważ obiekt zagraża bezpieczeństwu.

Prace rozbiórkowe będą prowadzone w pobliżu budynków wpisanych do rejestru zabytków. Są to kamienice przy ul. Mochnackiego 4 i Orkana 5. Rozbierany budynek blaszany przylega jedną ścianą do, nie podlegających rozbiórce, garaży. W ramach prac trzeba będzie też rozebrać trzy maszty flagowe.

Budynek przeznaczony do rozbiórki ma 456 mkw., a jego wysokość to ponad 5 m. Władze Olsztyna mają plan na działkę. Obecnie przygotowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta. Zapisy dotyczące tej działki określą jej przeznaczenie. Władze chcą, by powstała tam kamienica korespondująca swoim wyglądem do sąsiednich budynków, tworząc stosowną pierzeję. Miasto chce sprzedać działkę pod koniec 2023 r.

