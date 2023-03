W serwisie Propertystock.pl pojawiła się na sprzedaż działka inwestycyjna o powierzchni 29,7734 ha. To teren likwidowanej kopalni Makoszowy położony w Zabrzu. Nieruchomość wyceniono na 22 mln zł.

Działki tworzą kompleks o nieregularnym kształcie o łącznej powierzchni 29,7734 ha. Nieruchomości zabudowane 5 budynkami o łącznej powierzchni 565,51 m2, częściowo porośnięte zielenią nieurządzoną, stanowią teren likwidowanej kopalni Makoszowy.

W obrębie działki 26/1 znajdowały sie osadniki kopalniane. Pozostałe działki to tereny placu składowego i bocznicy kolejowej z torami nr 110a, 118, 130, 131, 175, 180, 201, 201a, 202, 202a, 202c, 203, 203a, 204 wraz z rozjazdami o łącznej długości 6397 m. Tory posiadają połączenie z torami PKP PLK S.A. (brak aktualnego Świadectwa Bezpieczeństwa Bocznicy).

Nieruchomości są położone przy DW 921, w odległości ok. 3 km znajdują się zjazdy do autostrady A4 i DTŚ. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez działki będące własnością osób trzecich.

Warunki sprzedaży:

Cena: 22 000 000 zł

Powierzchnia: 29 7734 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Zabrze: Teren likwidowanej kopalni idzie pod młotek

