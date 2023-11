Na sprzedaż kamienica wraz z przylegającym terenem na toruńskich Rybakach. Nieruchomości będzie można kupić w przetargu organizowanym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM 6 lutego 2024 roku. Cena wywoławcza wynosi 5,3 miliona złotych.

Nieruchomości położone w Toruniu przy ul. Rybaki 57, które są własność Miasta Toruń i Skarbu Państwa mają odpowiednio 0,17 i 0,09 ha i stanowią funkcjonalną całość.

Działki są zabudowane 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem głównym wybudowanym w 1900 r. o powierzchni zabudowy 374 mkw., powierzchni użytkowej 1396 mkw. oraz niepodpiwniczonym, 2-kondygnacyjnym budynkiem oficyny o powierzchni zabudowy 296 mkw., powierzchni użytkowej 551 mkw.

Elewacja frontowa kamienicy posiada przeszklone loggie, ornamenty oraz liczne detale architektoniczne.

Budynek jest podłączony do mediów (woda, prąd, kanalizacja, gaz). Obecnie jest pustostanem, po tym jak w 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego przeniosło swą działalność w inne miejsce. Rzeczoznawca określił stan techniczny budynku głównego jako zadawalający, budynku oficyny jako średni. Dla budynku nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej.

Historyczny układ urbanistyczny Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków został wpisany do rejestru zabytków. Wszelkie prace budowlane i inne działania przy zabytku można przeprowadzić jedynie w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Obecnie budynek dawnej zasadniczej szkoły zawodowej wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. W umowie sprzedaży nieruchomości przy ul. Rybaki 57 nabywca zobowiązany zostanie do rozpoczęcia prac remontowo-konserwatorskich i budowlanych budynku głównego w ciągu 2 lat i zakończenia prac w terminie 6 lat.

Ceny nieruchomości zostały ustalone w wysokości 3 999 910 złotych dla kamienicy Skarbu Państwa (działka nr 230) - tj. 75,47 % ceny wywoławczej i 1.300.090 złotych dla nieruchomości Gminy Miasta Toruń (działka nr 229) tj. 24,53 % ceny wywoławczej. Cena wywoławcza za obie nieruchomości wynosi 5,3 miliona złotych. To oznacza, że osoby chcące przystąpić do przetargu muszą w terminie do 31 stycznia 2024 wpłacić wadium w wysokości 530 tysięcy złotych.

