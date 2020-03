Zaglądamy na plac budowy infrastruktury w Nowym Centrum Łodzi

- Wykonawca zrealizował szereg rozbiórek i kolizji z infrastrukturą podziemną. Rozebrano stary ślad ulicy Hasa, zdemontowano nawierzchnię chodników i parkingu, oraz uporządkowano teren pomiędzy EC-1, a dworcem Łódź Fabryczna, przez który przebiegać będzie podziemna droga - informuje Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu.

Po zakończeniu przebudowy, ulica Hasa zagłębi się na ok. 6 metrów pod ziemię i obsługiwać będzie tereny inwestycyjne Nowego Centrum Łodzi. Droga będzie biegła pomiędzy E-C1 a działką, którą za ponad 85 mln zł kupiła firma Ghelamco.

Rampa zjazdowa, którą dostaniemy się do podziemnej ulicy, będzie znajdowała się pomiędzy budynkami zakładu energetycznego, a biurowcem mBanku. Podziemną drogą dojedziemy do ronda, które znajduje się pod al. Rodziny Scheiblerów. Po drodze wykonanych zostanie siedem zjazdów, którymi będą obsługiwane biurowce z podziemnymi parkingami realizowane przez prywatnych inwestorów. Dostaniemy się nią również do parkingu, który powstanie pod rynkiem NCŁ. Jego projekt również jest przygotowywany w ramach tego zadania. Natomiast budowa zaplanowana jest w kolejnym etapie.

Natomiast na poziomie obecnej ulicy, powstanie przyjazna dla mieszkańców przestrzeń z ławkami i drzewami, która połączy teren EC-1, przez rynek Kobro z dworcem Łódź-Fabryczna. Otworzy to przestrzeń i znacząco skróci możliwość poruszania się pieszo po centrum. Wokół zrealizowane zostało już wiele inwestycji miejskich i prywatnych. Oprócz przebudowy dworca, zrewitalizowano park Moniuszki, przebudowano ul. Składową, Knychalskiego, Traugutta, Kilińskiego, Tuwima, oraz wybudowano nową ulicę Sass-Zdort. Podziemna droga uzupełni realizowaną koncepcję Nowego Centrum Łodzi.

Po wykonaniu ścian szczelinowych, możliwe będą prace ziemne i budowanie ścian i stropów podziemnej drogi. Po ich wykonaniu, na stropie tunelu wybudowana zostanie wspomniana przestrzeń dla mieszkańców.