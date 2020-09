Zaglądamy na plac budowy Publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia

Następnie położony beton został poddany wyrównaniu, czym zakończono realizację konstrukcji estakady najazdowej.

Przed ekipą generalnego wykonawcy terminalu - Korporacji Budowlanej Doraco sp. z o.o. - roboty izolacyjne, nawierzchniowe oraz montaż wyposażenia, w tym elementów bezpieczeństwa ruchu. W zakresie hydrotechnicznym trwają prace umocnieniowe dna, kontynuacja konstrukcji żelbetowej rampy Ro-Ro oraz nabrzeża Polskiego. W budynku terminalu wykonane zostaną prace wykończeniowe wewnętrzne, instalacyjne, fasadowe, dekarskie, zaś na terenie zewnętrznym – kontynuowana jest realizacja nawierzchni drogowych, ogrodzenia, układanie kabli w wykonanej wcześniej kanalizacji kablowej.

Budowa Publicznego Terminalu Promowego jest największą, od blisko 50 lat, inwestycją realizowaną w Porcie Gdynia. Inwestycja umożliwi przyjmowanie większych promów o długości do 240m oraz skróci czas związany z zawinięciem statku do portu. Terminal zapewni obsługę transportu promowego w systemie dwupoziomowym na jednym stanowisku promowym oraz obsługę ruchu pasażerskiego poprzez galerię łączącą budynek terminalu ze stanowiskiem promowym. Bezpośredni dostęp do intermodalnego terminalu kolejowego umożliwi obsługę ładunków intermodalnych. Nowy terminal promowy połączony będzie z międzynarodowym układem komunikacyjnym poprzez: ulice Polską i Janka Wiśniewskiego, Trasę Kwiatkowskiego i Obwodnicę Trójmiasta oraz Autostradę A1.

Nowy terminal promowy będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w basenie Morza Bałtyckiego. Zlokalizowany będzie blisko centrum miasta. Inwestycja wpisuje się w ideę Green Port poprzez eliminowanie zanieczyszczenia środowiska. Wynika to z możliwości zasilania prądem promów podczas postoju, dzięki specjalnym urządzeniom, pozwalającym na czerpanie energii elektrycznej bezpośrednio z lądu. Taka technologia umożliwi wyłączenie silników i agregatów podczas postoju.

- Liczymy na to, że nowe, większe statki będą zasilane w sposób coraz bardziej ekologiczny, stosując np. paliwo LNG. Jesteśmy do obsługi tego typu statków w pełni przygotowani – komentuje Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Sam terminal zostanie wyposażony w nowoczesne, przygotowane specjalnie dla Portu Gdynia urządzenia pozwalające na dostosowanie ramp i galerii pasażerskiej do różnej wielkości i typów statków, co istotnie ułatwi wejście jak i zejście na statek pasażerom poruszającym się zarówno pieszo jak i pojazdami kołowymi.

Projekt jest realizowany w oparciu o fundusze unijne oraz środki własne Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Zakończenie realizacji projektu planuje się w połowie przyszłego roku.