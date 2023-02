Śląsk to nadal kopalnia nieruchomości z potencjałem. Od Częstochowy po Cieszyn, w centrum terenów poindustrialnych i na zielonych peryferiach. Warto być na bieżąco, bo te okazje długo nie czekają.

Gliwice: Kamienica nieopodal Politechniki Śląskiej

Na sprzedaż kamienica o powierzchni użytkowej 550 metrów kwadratowych, istnieje możliwość powiększenia kamienicy o dodatkowe 150 metrów kwadratowych, podnosząc ścianę kolankową na ostatniej kondygnacji i adoptując powierzchnię strychową.

Budynek jest zlokalizowany nieopodal Politechniki Śląskiej, świetnie nadaje się na akademik. W kamienicy znajduje się 13 lokali 2 pokojowych, istnieje możliwość zrobienia około 26 kawalerek. Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatora. Klatka schodowa po remoncie. W kamienicy pełne uzbrojenie: prąd , gaz , woda, kanalizacja.

Warunki sprzedaży:

Cena: 2 600 000 zł

Powierzchnia: 550 m2

Częstochowa: Obiekt magazynowy blisko autostrady A1

Oferta sprzedaży obiektu magazynowo-biurowego klasy C, o łącznej powierzchni 2122 mkw.

Budynek usytuowany w Częstochowie w przemysłowej dzielnicy miasta z bardzo dobrym dostępem do autostrady A1 i do centrum miasta. Obiekt jest ogrodzony, posiada 2 bramy do rozładunku/załadunku. Budynek przylega do innej nieruchomości - posiada niezależny wjazd. Część nieruchomości stanowi zabudowana wiata (430 mkw.)

Warunki sprzedaży:

Cena: 27 000 000 zł

Powierzchnia: 2 122 m2

Katowice: Atrakcyjna działka pod kompleks biurowo-handlowo-mieszkalny

Na sprzedaż działka położona w doskonałej lokalizacji pozwalającej na ulokowanie atrakcyjnej inwestycji w samym centrum Katowic, z warunkami zabudowy dla kompleksu biurowo–handlowego–mieszkalnego lub kompleksu mieszkalnego z parkingiem podziemnym.

Teren inwestycyjny składa się z kilku działek przylegających do siebie, o powierzchni łącznej ok. 3.400 m2, w pierwszej linii zabudowy, z dostępnością do wszystkich mediów.

Przeznaczenie terenu: B, Bi – tereny mieszkaniowe, inne tereny zabudowane.

Obecnie teren w użytkowaniu wieczystym do 2091 roku.

Warunki sprzedaży:

Cena: 10 215 000 zł

Powierzchnia: 3 400 m2

Sosnowiec: Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Na sprzedaż nieruchomość niezabudowana, położona w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej, o powierzchni łącznej 5513 m2.

Grunt posiada nieregularny kształt, jest niezagospodarowany. Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (P.21b MW).

Warunki sprzedaży:

Cena: 1 980 000 zł

Powierzchnia: 5 513 m2

Bytom: Atrakcyjna nieruchomość vis-a-vie CH Agora

Do sprzedaży bardzo atrakcyjny zespół budynków – zabytkowa narożna kamienica oraz nowobudowany budynek mieszkalny w stanie surowym w odległości 300 m od Rynku w Bytomiu, przy ul. Kwietniewskiego 2-8.

Przeznaczenie terenu: Bp- pozostałe tereny zurbanizowane.

Warunki sprzedaży:

Cena: 8 900 000 zł

Powierzchnia: 4 000 m2

Katowice: Nieruchomości budynkowa oraz przedsiębiorstwo w działalności gastronomia / catering

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa o powierzchni 766 m2, zabudowana budynkiem wolnostojącym, jednopiętrowym o powierzchni użytkowej 485 m2, z wydzielonym parkingiem na ok 10 samochodów, posadowionym w pierwszej linii zabudowy (przy drodze komunikacyjnej).

W skład nieruchomości wchodzi specjalistyczne wyposażenie dla branży gastronomii (wiek urządzeń od nowych do 5 lat użycia).

Know-how wraz z przeniesieniem ciągłości umów handlowych na dostawę gotowych posiłków w ilości 1400 dziennie do szkół i przedszkoli na terenie miasta Katowice.

Możliwość przeniesienia – cesji praw (leasing) dotyczy pojazdów transportowych.

Warunki sprzedaży:

Cena: 3 350 000 zł

Powierzchnia: 766 m2

Chorzów: Tereny produkcyjne zabudowane budynkami o charakterze przemysłowym

Na sprzedaż nieruchomość o pow. 1.775 m2 położona w Chorzowie przy. ul. Marii Skłodowskiej-Curie, zabudowana budynkiem o charakterze przemysłowym oraz przybudówką: budynek główny o powierzchni użytkowej 2.014,20 m2, przybudówka o powierzchni użytkowej 20,70 m2. Łączna powierzchnia użytkowa ww. budynków wynosi 2.034,90 m2.

Budynek o charakterze przemysłowym wraz z przybudówką, aktualnie nieużytkowane (byłe budynki warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Budowlanych). Działki posiadają dostęp do drogi publicznej.

Warunki sprzedaży:

Cena: 2 600 000 zł

Powierzchnia: 2034.9 m2

Gliwice: 5-cio kondygnacyjny budynek w odległości 1 km od Rynku

Do sprzedaży bardzo atrakcyjny budynek niemieszkalny o powierzchni użytkowej 3.800 m2, zlokalizowany w samym centrum Gliwic w odległości niespełna 10 min spacerem od Rynku Głównego. Nieruchomość objęta MPZP.

Atrakcyjna lokalizacja, wiele możliwości w tym PRS/akademik- niespełna 1 km od Politechniki Gliwickiej.

Warunki sprzedaży:

Cena: 15 800 000 zł

Powierzchnia: 3 800 m2

Jastrzębie-Zdrój: Budynek handlowo-usługowy

Na sprzedaż rewelacyjnie położony, w pełni skomercjalizowany budynek handlowo-usługowy w centrum miasta Jastrzębie-Zdrój, przy ul. Al. Piłsudskiego 29 (obok kina). Obiekt o powierzchni komercyjnej 4500 m2 położony jest na działce o powierzchni 3621 m2. Użytkowanie wieczyste gruntu.

Warunki sprzedaży:

Cena: 12 900 000 zł

Powierzchnia: 4 500 m2

Bielsko-Biała: Kompleks magazynowo-biurowy

Na sprzedaż budynek magazynowo-produkcyjny, oraz obiekt restauracyjny na terenie Bielska w dzielnicy Wapienica.

Budynki są częścią większego kompleksu magazynowo-biurowego w skład, którego wchodzą: budynek magazynowy 2-kondygnacyjny, 2-nawowy, 3 bramy z poziomu 0, winda towarowa, posadzka betonowa. Budynek magazynowo-produkcyjny o powierzchni 2880 m2. Budynek restauracyjny: parter kuchnia i sala restauracyjna, piętro sala bankietowo-konferencyjna. Budynek restauracyjny o powierzchni 585 m2.

Istnieje możliwość kupna całego kompleksu.

Warunki sprzedaży:

Cena: 6 727 032 zł

Powierzchnia: 3 465 m2

