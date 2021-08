Zainteresowanie biznesu terenami w regionie słupskim jest obecnie bardzo wysokie

Co jest atutem Słupska? Jaką przewagą ma region w kontekście inwestycyjnym?

Atrakcyjne tereny inwestycyjne, będące w ofercie Gminy Słupsk zlokalizowane wzdłuż obwodnicy Miasta Słupska gwarantują dogodne połączenie komunikacyjne. Dobrze rozwinięta infrastruktura usług okołobiznesowych zapewnia sprzyjający klimat inwestycyjny i społeczny. Nasz samorząd położony jest w północnej części kraju, w województwie pomorskim, niespełna 10 km od Morza Bałtyckiego. To piękny region charakteryzujący się barwnymi krajobrazami, urozmaiconą rzeźbą terenu oraz nieskażoną przyrodą. Dobra lokalizacja, nieopodal nadbałtyckich plaż sprawia, że w gminie Słupsk dobrze się i mieszka, i pracuje. To moim zdaniem jest ta przewaga, alternatywa dla dużych aglomeracji, w których dużą część dnia mieszkańcy spędzają na dotarciu z domu do pracy i odwrotnie.

To bardzo ważne argumenty dla potencjalnych inwestorów...

Wielu z nich, wybierając dany teren inwestycyjny, poszukuje miejscowości, regionu, w którym może zamieszkać w komfortowych warunkach. Ponadto potencjalni pracownicy chętnie zamieszkują tereny, w których po prostu dobrze się żyje.

W jaki sposób gmina przyciąga nowe inwestycje?

Kilka lat temu w ramach uzbrajania terenów inwestycyjnych w kompleksie Płaszewko, zdecydowaliśmy się na ogólnopolską kampanię promocyjną. Hasło, które zostało stworzone na potrzeby ówczesnej kampanii brzmiało - "Gmina Słupsk. Biznes dobrze chroniony" - i tak jest w rzeczywistości.

W wyniku wieloletniej współpracy Gminy Słupsk i Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego powstała internetowa strona produktowa, która w jasny i przejrzysty sposób prezentuje dostępne na terenie samorządu tereny inwestycyjne. To bardzo ważne, biorąc pod uwagę obecne realia – kiedy praca zdalna, stała się już standardem. Starając się pozyskać inwestorów aktywnie współpracujemy również z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Nasi inwestorzy mają do dyspozycji szeroki pakiet korzyści, w postaci pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i wsparciu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zwolnienie z podatku od nieruchomości, opiekę "pilota inwestycyjnego" podczas całego procesu inwestycyjnego, jak również po jego zakończeniu, czy pomoc w znalezieniu i przeszkoleniu pracowników

Aby przyciągnąć inwestorów potrzebne są między innymi atrakcyjne tereny inwestycyjne. Jednym z ważnych osiągnięć gminy Słupsk jest uzbrojenie terenu Płaszewko. Czy inwestorzy wykazywali zainteresowanie tym terenem?

