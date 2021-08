Zainteresowanie biznesu terenami w Słupsku jest obecnie bardzo wysokie

Atrakcyjne tereny inwestycyjne, będące w ofercie Gminy Słupsk zlokalizowane wzdłuż obwodnicy Miasta Słupska gwarantują dogodne połączenie komunikacyjne. Dobrze rozwinięta infrastruktura usług okołobiznesowych zapewnia sprzyjający klimat inwestycyjny i społeczny. Nasz samorząd położony jest w północnej części kraju, w województwie pomorskim, niespełna 10 km od Morza Bałtyckiego. To piękny region charakteryzujący się barwnymi krajobrazami, urozmaiconą rzeźbą terenu oraz nieskażoną przyrodą. Dobra lokalizacja, nieopodal nadbałtyckich plaż sprawia, że w gminie Słupsk dobrze się i mieszka, i pracuje. To moim zdaniem jest ta przewaga, alternatywa dla dużych aglomeracji, w których dużą część dnia mieszkańcy spędzają na dotarciu z domu do pracy i odwrotnie.

